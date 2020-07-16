Мосгорсуд оставил под арестом губернатора Сергея Фургала

Московский городской суд признал законным арест хабаровского губернатора Сергея Фургала, обвиняемого в двух убийствах и покушении на убийство предпринимателей 15 лет назад. Фургал все обвинения отрицает.

Заседание проходило в закрытом режиме. На этом настаивала сторона обвинения. По словам следователя Юрия Буртового, некоторым участникам уголовного дела якобы поступают угрозы.

Фургал участвовал в судебном заседании по видеосвязи из СИЗО "Лефортово". Адвокаты просили отпустить его из-под стражи.

Сергея Фургала задержали утром 9 июля в Хабаровске и отправили в Москву, где суд арестовал политика на два месяца.

С 11 июля в Хабаровске и ещё нескольких городах края начались стихийные акции протеста против ареста Фургала. На одну из них, по разным оценкам, вышло от 12 до 35 тысяч человек. Местные жители говорят о политической подоплёке уголовного преследования губернатора, связывая это с его популярностью и потерей влияния в регионе "Единой России". Фургал был выдвинут в губернаторы ЛДПР и победил в 2018 году во втором туре выборов губернатора-единоросса Вячеслава Шпорта.

Адвокат Фургала Борис Кожемякин сообщил сегодня журналистам, что губернатор (он пока не снят с должности) благодарен жителям Хабаровского края за поддержку, но не одобряет массовых выступлений и никакого отношения к ним не имеет.

Ранее об этом же заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский . Хотя в день ареста однопартийца, выступая в Госдуме, Жириновский пригрозил выходом на улицу и "революцией", а также выходом из состава парламента всей фракции ЛДПР.