Мэр Хабаровска: на митинги в поддержку Фургала выходят за деньги

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук считает, что участники акций в поддержку арестованного губернатора края Сергея Фургала выходят на них за деньги. Об этом он заявил в интервью на "Эхе Москвы". Это хорошо спланированная политическая акция, добавил он.

"В последнее время мы наблюдаем одних и тех же людей, которые, приходя на эту акцию, выкрикивают одни и те же лозунги, ведут себя неадекватно. Они уже сегодня работают за деньги", — заявил мэр. По словам Кравчука, жители Хабаровска, которые вышли в поддержку Фургала, "имеют на это полное право", однако в городе существуют силы, которые хотят перевести акцию в "плоскость политики".

С 11 июля в Хабаровске и ещё нескольких городах края начались стихийные акции протеста против ареста губернатора Сергея Фургала. На одну из них, по разным оценкам, вышло от 12 до 35 тысяч человек.

На 18 июля запланированы очередные митинги в поддержку Фургала. Власти Приморского края разослали местным журналистам рекомендации по освещению этих акций, пишет Baza со ссылкой на документ. От журналистов требуют дискредитировать организаторов и "тиражировать угрозу заражения" коронавирусной инфекцией на митингах.

Вчера правительство Хабаровского края заявило о возможном возвращении в регионе, в частности – в Хабаровске, жёстких карантинных мер. Официальная причина– прогнозируемая нехватка мест в больницах для пациентов с COVID-19.

По официальным данным, число новых случаев заражения короновирусом в Хабаровском крае растёт на протяжении десяти недель.

Местные власти обвиняют в росте заболеваемости "горожан, которые не слушают призывы о необходимости соблюдения санитарных правил, не надевают маски в транспорте и проводят собрания на площадях и улицах, в которых участвуют по несколько тысяч человек".