В Хабаровске два депутата вышли из ЛДПР после назначения Дегтярёва

Депутат Законодательной думы Хабаровского края Петр Емельянов и депутат городской думы Хабаровска Александр Каян объявили о выходе из ЛДПР. Такое решение они приняли из-за отстранения от должности губернатора Сергея Фургала и назначения врио главы региона депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярёва.

Александр Каян, известный как видеоблогер "Злой дальневосточник", в видеообращении, размещенном в соцсетях, заявил, что вступал в ЛДПР для поддержки Сергея Фургала . Депутат законодательной думы Хабаровского края, предприниматель Петр Емельянова сообщил в инстаграме, что покидает ряды как партии, так и фракции ЛДПР в региональном парламенте. "Стыдно делать вид, что ничего не происходит". "Такая политика не для меня", ‒ написал Емельянов. Оба депутата заявили, что будут продолжать отстаивать интересы своих избирателей и Хабаровского края.

О назначении Михаила Дегтярёва временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края стало известно в понедельник, 20 июля. Этим же указом Владимира Путина предыдущий губернатор, Сергей Фургал, был снят с должности "в связи с утратой доверия президента".

Фургал баллотировался в губернаторы от ЛДПР в 2018 году и с большим преимуществом победил кандидата от "Единой России". 9 июля этого года его задержали и почти сразу отправили в Москву, где арестовали на два месяца. Политика обвинили в организации убийств нескольких бизнесменов 15 лет назад. Фургал все обвинения отрицает.

С 11 июля в Хабаровске и ещё нескольких городах края проходят многотысячные акции протеста против ареста Фургала. Местные жители говорят о политической подоплёке уголовного преследования губернатора, связывая это с его популярностью и потерей влияния в регионе "Единой России".

После назначения Дегтярёва врио губернатора в его инстаграме начали появляться сотни критических комментариев. Самый популярный : "Вы не нужны Хабаровскому краю". Он набрал более тысячи лайков.