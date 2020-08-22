Спасти и сохранить Алексея Навального. История отравлений российских оппозиционеров и оппонентов власти.
Беларусь. Две недели протеста. Светлана Тихановская требует перевыборов, Лукашенко не уходит и грозит репрессиями ее сторонникам.
Сорок дней в поддержку Сергея Фургала. Хабаровск не сдается, митинги и шествия продолжаются.
Обсуждаем эти темы с политиком Ильей Яшиным. В программе также принимают участие координатор штаба Виктора Бабарико и один из лидеров белорусской оппозиции Мария Колесникова, глава партии ЛДПР Владимир Жириновский, депутат Мосгордумы Елена Шувалова, член Совета Федерации Франц Клинцевич и блогер Алексей Романов.
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