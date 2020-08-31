47% москвичей считают, что онлайн-голосование можно взломать

Согласно данным опроса "Левада-центра", почти каждый второй москвич считает, что электронное голосование можно взломать и фальсифицировать. Об этом пишет "Медуза" со ссылкой на опрос социологами жителей Москвы об их отношении к онлайн-голосованию, примененному в городе в ходе плебисцита по поправкам к Конституции.

Ровно половина респондентов относятся к электронному голосованию положительно, 39 процентов -отрицательно.

Большинству избирателей понравилась возможность голосовать из дома (51 процент опрошенных), 44 процента отметили удобство и комфорт, а 14 процентов – экономию времени.

На вопрос о том, чем не понравилось электронное голосование, 47 процентов участников опроса "Левада-центра" заявили о возможности сфальсифицировать его результаты. 19 процентов сказали о недоверии подсчету голосов, 14 процентов считают, что такое голосование непрозрачно. Еще 11 процентов респондентов посчитали онлайн-голосование «сложным и непонятным».

Внесение изменений в Конституцию России было инициировано Владимиром Путиным в январе. Тогда же он заявил, что поправки должны быть одобрены всенародным голосованием, хотя закон этого не требовал.

Досрочное голосование по поправкам началось 25 июня. В электронном виде оно было доступно жителям Москвы и Нижегородской области. Такой возможностью воспользовались более одного миллиона избирателей.

Оппозиция заявляет, что выборы через интернет невозможно контролировать, что существенно повышает вероятность фальсификаций. В первый же день досрочного голосования сразу несколько человек сообщили, что им удалось проголосовать и онлайн, и на участке. Центризбирком назвал это провокацией.

Издание "Открытые медиа" на своём сайте продемонстрировало техническую возможность подтасовки результатов при электронном голосовании по поправкам к Конституции России.