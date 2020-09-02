Уголовные дела и слежка. Александр Литреев о побеге из России

Автор проектов "Красная кнопка" и "Русский слон" Александр Литреев уехал из России. Он является фигурантом дела о наркотиках, которое, по его словам, сфабриковано. IT-специалист рассказал, что последние два года за ним следили оперативники Центра по борьбе с экстремизмом.

Александр Литреев – основатель компании "Vee Security Россия". По его словам, он уехал в Эстонию в мае, а помогли ему сотрудники эстонской дипмиссии. Литреев смог выехать из России несмотря на отсутствие документов, которые были изъяты в рамках его уголовного дела, и на закрытие границ из-за пандемии коронавируса.

22 февраля этого года Александр Литреев прилетел из Эстонии в Екатеринбург на свидание. В тот же вечер он был задержан полицией с наркотиками. На суде он признался, что купил две таблетки MDMA через даркнет. В рапорте полицейского было сказано, что он был задержан после анонимного звонка. В апреле 2020 года Литреев был отпущен из-под домашнего ареста, но дело в отношении него не прекратили.

Литреев – специалист в области кибербезопасности. Созданное им приложение "Красная кнопка" помогает людям, задержанным на митингах и других массовых акциях. Он также запустил проект "Русский слон" по деанонимизации сотрудников правоохранительных органов, которые превышают полномочия. Во время блокировки Телеграма Роскомнадзором компания Литреева предлагала технические возможности для обхода запрета на использование мессенджера. В 2017 году ведомство просило МВД проверить Литреева в связи с возникшими к нему подозрениями в организации ложных блокировок сайтов.

О том, как ему удалось попасть в Эстонию, не дожидаясь российского правосудия, Александр Литреев рассказал в интервью Радио Свобода:

Я опасался за свою жизнь и здоровье, поэтому покинул Россию

– Я решил уехать, потому что против меня возбуждены несколько уголовных дел, перспективы которых не самые радужные. Когда я был задержан в феврале этого года в Екатеринбурге, в СИЗО я узнал, что на меня заведено еще одно уголовное дело по статье 330.2 – это неисполнение обязанностей гражданина об уведомлении о документах иностранного государства. Следователи говорили, что это из-за моего эстонского вида на жительство. У меня есть временный вид на жительство. Хотя закон предписывает уведомлять либо о гражданстве, либо о постоянном виде на жительство, а у меня был временный. Когда я ознакомился с материалами дела, стало ясно, что по меньшей мере с июня 2018 года за мной следил Центр противодействия экстремизму МВД России. Там были какие-то рапорты от 2018 года. Тогда у меня и в помине никакого вида на жительство не было в принципе. И судя по материалам этого дела, уголовное дело по статье 330.2 – это побочное дело, которое возбудили в процессе расследования какого-то еще одного. Потому что, как вы понимаете, Центр по противодействию экстремизму и следователи по особо важным делам такими мелочами, за которые не предусмотрено даже лишение свободы, не занимаются. Я опасался преследования по 282 статье (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства, – прим. РС) – это популярная статья, по которой сажают политических активистов. Я опасался за свою жизнь и здоровье, поэтому я покинул Россию и сейчас нахожусь в Эстонии.

– Какова история вашего отъезда в Эстонию? Как вам удалось там оказаться, несмотря на уголовное дело – у вас не было на руках документов, а границы были закрыты из-за коронавируса?

– Я не могу рассказывать вам все детали и подробности. Могу только сказать, что благодаря помощи, которую мне оказала эстонская дипломатическая миссия в Санкт-Петербурге, мне удалось получить все необходимое для пересечения границы, выезда из России к месту своего проживания в Эстонии.

– Как вам кажется, почему Эстония вам помогает?

В Эстонии зарегистрирована моя компания

– Начнем с того, что я имею довольно долгую историю взаимоотношений с Эстонской республикой. С 2018 года здесь зарегистрирована моя компания "Vee Security Россия", которая внесла существенный вклад в борьбу за Телеграм на территории России, когда была эпопея с блокировками Роскомнадзора. Соответственно, в 2019 году я получил вид на жительство в Эстонской республике и работаю здесь. Наверное, поэтому.

– Александр, вы сообщили, что вам помогли уехать в мае, а публично вы решили об этом сообщить только сейчас. Почему вы держали эту трехмесячную паузу?

– Я беспокоился о безопасности некоторых людей, которые могут быть с этим связаны, и дождался момента, когда они окажутся также вне зоны риска.

– Каков сейчас ваш статус в Эстонии? И каковы ваши перспективы на получение гражданства, на получение вида на жительство, если у вас до сих пор его нет?

– Сейчас у меня есть рабочий вид на жительство, который я имею как предприниматель на территории Эстонии. Я намерен здесь оставаться и дальше. У меня 2 сентября начинаются курсы эстонского языка, и я намерен получать гражданство.

– В России вы являетесь фигурантом уголовного дела, связанного с наркотиками. Речь идет об этом происшествии в Екатеринбурге, когда вы якобы забрали закладки с "экстази". Какова сейчас судьба этого уголовного дела? Опасаетесь ли вы за его дальнейшее развитие? С чем вообще его связываете?

Я признал вину, потому что это была стратегия защиты

– Я считаю это дело "подставой". Чуть позже буду рад поделиться более подробными деталями – когда буду уверен, что люди, которые могут пострадать, покинут территорию России, и я смогу говорить об этом свободно. Дело на данный момент открыто. Я признал вину, потому что это была стратегия защиты, о которой мы договорились с моим адвокатом. Это было нужно, чтобы иметь возможность ходатайствовать о назначении судебного штрафа. Существует такая практика, что производство дела по статье небольшой тяжести можно прекратить назначением судебного штрафа. В этом случае, если бы это сработало, и дело не было бы политическим, мне бы назначили судебный штраф, дело было бы закрыто, и я бы не имел судимости. Так же как это произошло, например, с актрисой Натальей Бочкаревой, когда у нее нашли кокаин или что-то еще, она получила штраф 30 тысяч, ее уголовное дело закрыли, она не получила судимость. В моем случае мы тоже хотели ходатайствовать о судебном штрафе, и с нами согласилась следователь Следственного комитета. Она направила в суд прошение о прекращении уголовного дела за назначением судебного штрафа. Несмотря на то, что и сторона обвинения, и сторона защиты были за то, чтобы назначить штраф и закрыть дело, суд отказался это делать и направил дело обратно. Поэтому гадать о том, что будет дальше с этим делом, довольно сложно и, наверное, не нужно. Потому что сейчас я уже нахожусь за пределами России и не опасаюсь стать жертвой кривосудия, скажем так.

– Что теперь с вашим проектом "Красная кнопка", продолжает ли он действовать? Пригодится ли он еще в России, как вы думаете?

Мы собрали команду, которая работает над новой версией проекта "Красная кнопка". Он очень востребован

– Мы сейчас собрали команду, которая усиленно работает над новой версией этого проекта. Более того, мы видим, что тенденция и запрос на подобный проект появляется не только в России, но и в других странах. Например, в Беларуси, в Сербии, в других государствах мира. И мы понимаем, что нужно развиваться дальше. Мы сейчас готовим к выпуску новую версию, и я думаю, что в ближайшие месяцы, до конца осени мы представим ее широкой публике и будем продолжать нашу деятельность по защите прав протестующих на территории России. Что касается моего второго проекта "Русский слон", планируется его полный перезапуск. Поскольку у меня больше нет необходимости опасаться преследования на территории России, я могу больше не ограничивать себя в спектре инструментов, применяемых против тех, кто позволяет ставить себя выше закона.

– Так или иначе, разными способами, вы помогаете протестующим в России. Что вы думаете о будущем политических протестов на фоне событий в Белоруссии и отравления Алексея Навального?

То, что происходит в Белоруссии, пугает российскую власть

– Для меня абсолютно очевидно, что Владимир Путин лично и его окружение заметили, что происходит в Беларуси. Люди, которые больше 20 лет, как и в России, терпели режим Александра Лукашенко, абсолютно внезапно проснулись, у народа появился внезапный и острый запрос на перемены. Такого пробуждения белорусского народа не было никогда, сейчас мы наблюдаем абсолютный феномен, который войдет в учебники по истории Республики Беларусь. И я думаю, что то, что сейчас происходит на территории соседнего союзного государства, очень сильно пугает российскую власть. Естественно, Владимир Путин не хочет повторения белорусского сценария в России, потому что для него это самый нежелательный сценарий. Конечно, я думаю, что и отравление Алексея Навального напрямую связано с его деятельностью в этом направлении. Сейчас основная задача российского государства – напугать, затравить и всеми возможными и невозможными способами показать, что заниматься политикой в России не нужно. Показать, что не надо туда лезть, надо держаться от этого подальше, чтобы сохранить свою жизнь и здоровье. Что касается Алексея Навального – это действительно очень харизматичный и влиятельный человек в российской оппозиции, но на нем свет клином не сошелся. Посмотрите на Беларусь – там у протеста нет одного лидера, и я думаю, что это и наш сценарий. Я хочу пожелать Алексею скорейшего выздоровления. Но мне кажется, что подобных политических преследований, убийств, попыток отравления будет становиться больше. И чем больше таких случаев будет происходить, тем быстрее мы будем приближаться к той точке невозврата, после которой существование нынешнего режима в России станет невозможным.