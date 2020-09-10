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Пикеты разрешат, самокаты запретят? Эфир в 21:05

Кто запрещает одиночные пикеты. Что ищут у "Объединенных демократов". Можно ли лишиться водительских прав за пьяную езду на самокате

Протестовать нельзя. Почему Россия не исполняет решение Европейского суда по правам человека о свободе собраний, и кто запрещает одиночные пикеты.

Навстречу Единому дню голосования. В нескольких российских городах прошли обыски у участников проекта "Объединенные демократы", при поддержке которого на выборы идут 500 независимых кандидатов по всей стране.

Самокат - на штрафстоянку. Пока министерства и ведомства разрабатывают поправки к правилам дорожного движения, сотрудники ГАИ штрафуют владельцев электросамокатов за пьяную езду.

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