В Хабаровске жители вновь вышли в поддержку бывшего губернатора Фургала

В Хабаровске жители вновь вышли на акцию поддержки бывшего губернатора Сергея Фургала, которого обвиняют в организации убийств предпринимателей 15 лет назад. Местные СМИ сообщают, что в акции приняли участие около двух тысяч человек, городские власти утверждают, что их число не превышало 700 человек. Требования митингующих прежние, они настаивают на "справедливом суде в регионе", а также на суде присяжных. Очередная акция не была согласована с властями.

Пришедшие на акцию горожане говорили о недоверии к местной власти. Многие были с плакатами "Фургал - наш выбор", "Свободу Фургалу!", "Я/МЫ Сергей Фургал!". Во время прогулки по городу протестующие вновь перекрыли автомобильное движение. Акция закончилась без задержаний.

Мэрия города отчиталась о том, что с 11 июля во время протестных акций зарегистрировано 4131 административное правонарушение, составлено 178 протоколов об административных правонарушениях. Судом рассмотрено 160 материалов, арестованы 23 человека.