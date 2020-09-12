В Хабаровске жители вновь вышли в поддержку бывшего губернатора Фургала

В Хабаровске жители вновь вышли на акцию поддержки бывшего губернатора Сергея Фургала, которого обвиняют в организации убийств предпринимателей 15 лет назад. Местные СМИ сообщают, что в акции приняли участие около двух тысяч человек, городские власти утверждают, что их число не превышало 700 человек. Требования митингующих прежние, они настаивают на "справедливом суде в регионе", а также на суде присяжных. Очередная акция не была согласована с властями.
Пришедшие на акцию горожане говорили о недоверии к местной власти. Многие были с плакатами "Фургал - наш выбор", "Свободу Фургалу!", "Я/МЫ Сергей Фургал!". Во время прогулки по городу протестующие вновь перекрыли автомобильное движение. Акция закончилась без задержаний.
Мэрия города отчиталась о том, что с 11 июля во время протестных акций зарегистрировано 4131 административное правонарушение, составлено 178 протоколов об административных правонарушениях. Судом рассмотрено 160 материалов, арестованы 23 человека.
- Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали 9 июля 2020 года. Кроме чиновника задержаны и арестованы ещё четыре члена, как заявляется, преступной группы. Всем им предъявлены обвинения. Николай Мистрюков был задержан в ноябре 2019 года в Хабаровске и этапирован в Москву. Тогда же задержали Марата Кадырова, Александра Карепова и Андрея Палея. Всех их следователи считают соучастниками возможных преступлений Фургала. По данным следствия, они виновны в убийстве предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также покушении на бизнесмена Александра Смольского в 2004 году.
- После задержания Фургала в крае, а также в других регионах больше семи недель подряд проходят массовые митинги и пикеты. Протестующие требуют "справедливого суда в регионе", а также суда присяжных.
- 20 июля новым врио главы края был назначен Михаил Дегтярёв, после чего к требованиям митингующих добавилась также отставка президента России Владимира Путина.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.