Алексей Навальный останется в ФРГ до конца курса реабилитации

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный до завершения курса реабилитации останется в Германии. Восстановление может занять несколько недель, сообщила в четверг пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

Некоторыми подробностями она поделилась в эфире"Навальный.Live". "Сейчас, естественно, процесс восстановления Алексея займёт еще много времени. Он остаётся пока в Германии проходить реабилитацию, это явно вопрос не пары дней и, наверное, даже не недель", - сказала Ярмыш.

В среду стало известно, что основатель Фонда борьбы с коррупцией выписан из стационара берлинской клиники Charite. Сам оппозиционер рассказал, что после выписки из больницы он будет проходить курс физиотерапии, и в будущем, возможно, обратится в центр реабилитации.

Газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленного представителя органов безопасности ФРГ писала, что после выздоровления Навальный не планирует оставаться в Германии, а хочет вернуться в Россию и продолжать свою деятельность. "Никаких других вариантов никогда не рассматривалось", - отмечала в этой связи Кира Ярмыш.

20 августа Алексею Навальному стало плохо в полёте из Томска в Москву. Самолёт совершил экстренную посадку в Омске. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию местной больницы. Спустя два дня его – по настоянию родных и соратников – перевезли в Берлин.

В начале сентября власти Германии со ссылкой на лабораторию Бундесвера объявили, что в организме Навального найдены следы яда из группы "Новичок". Схожим веществом, по данным британского следствия, в английском городе Солсбери в 2018 году были отравлены бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь. Позднее то, что Навальный подвергся воздействию "Новичка", подтвердили независимые лаборатории во Франции и Швеции.

9 сентября немецкие СМИ сообщили, что Берлин передал в Организацию по запрещению химоружия результаты обследования Навального.

Российские власти заявляли, что врачи в России не нашли следов ядов в организме Навального, и что оснований для уголовного расследования случившегося с ним нет. Глава МИД России Сергей Лавров в четверг напомнил, что российская Генпрокуратура направила официальные запросы в Германию, Францию, Швецию, а также в ОЗХО по поводу предполагаемого отравления Навального, однако ответа не получила.

Французская Le Monde на этой неделе, сославшись на свои источники, привела детали состоявшегося 14 сентября телефонного разговора президента Франции Эммануэля Макрона с Владимиром Путиным. Российский президент якобы косвенно согласился с тем, что Навальный мог быть отравлен, однако, по мнению Путина, яд он мог принять сам. После этой публикации пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил факт разговора, но отметил, что "газета неточна в переданных формулировках". "И, справедливости ради, вряд ли она могла быть точна", - добавил Песков.