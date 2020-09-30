"Ограничения должны быть разумными": грозит ли России новый карантин

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о двухнедельных каникулах в столичных школах с 5 по 18 октября из-за увеличившегося количества случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщается на сайте мэра города. Ранее власти Москвы обратились к людям старше 65 лет, а также страдающим хроническими заболеваниями и беременным с призывом не выходить из дома без крайней необходимости. Собянин пообещал, что пенсионеров не будут штрафовать за выход из дома. Кроме того, сотрудникам крупных предприятий рекомендовано работать удалённо. В Москве также действует масочный режим в магазинах и в общественном транспорте.

Власти России обсуждают возможность возобновления карантинных ограничений в связи с ростом числа заболевших коронавирусной инфекцией, передают "Открытые медиа". Карантин возобновят в случае наиболее неблагоприятного развития событий, если число новых случаев инфекции за сутки превысит 10 тысяч и при этом новых заболевших за сутки будет значительно больше, чем выздоровевших.

Решение о продлении школьных каникул в Москве на одну неделю принято "по рекомендации санитарных врачей, с учетом осеннего подъема простудных заболеваний и роста выявленных заболеваний ковидом", говорится в заявлении Собянина. Дистанционных уроков в это время проводиться не будет. Также на две недели приостановят работу учреждения дополнительного образования. Детские сады будут работать в обычном графике.

Собянин призвал родителей объяснить детям, что во время каникул лучше оставаться дома или на даче, а гулять желательно в ближайшем парке или во дворе. "На сегодня значительная часть заболевших, нередко бессимптомно – это дети. Приходя домой, они очень легко передают вирус взрослым и пожилым членам семьи, которые болеют гораздо тяжелее", – говорится на сайте мэра. За минувшие сутки в России зафиксировано 8481 новый случай заражения коронавирусом. Наибольшее количество новых случаев в Москве – 2308 человек.

Научный журналист Ирина Якутенко полагает, что предлагаемые властями ограничительные меры не будут эффективными:

У детей не сформировался иммунитет, потому что они сидели на карантине

– Это уже пробовали делать весной. Но мы увидели, что большинство стран не смогли ограничиться локальными мерами и были вынуждены вводить жесткие карантины. Сейчас ситуация немного лучше: у нас есть больший процент переболевших, и такого роста заболеваемости уже не будет. Хотя у нас есть дети – новый кластер, у которого еще не сформировался иммунитет, потому что дети сидели на карантине. Но в целом такого рода меры карантинного характера в отношении конкретно COVID-19 не очень эффективны. Он в силу биологических и поведенческих особенностей людей распространяется по популяции неравномерно, а именно кластерно. То есть небольшое количество людей заражает остальных. А большинство тех, кто заражается, не заражает никого.

–​ В Москве решили продлить каникулы школьникам с недели до двух недель, рекомендовали пожилым людям не выходить на улицу, масочный режим сохранен, хотя его не очень-то соблюдают. Как вам кажется, удастся ли избежать нового локдауна? И какие меры для этого необходимы?

Мы не можем закрыть школы надолго, мы не можем все время учиться дистанционно, это неэффективно

– Закрыть школы – это достаточно эффективная мера, потому что дети – это тот кластер, который еще не переболел. Сейчас растет процент детей с выявленным COVID-19, и понятно, что они активно заражаются и передают вирус, болеют менее тяжело, но могут замечательно заражать взрослых. Поэтому само по себе закрытие школ должно сработать. Другой вопрос, что мы не можем закрыть школы надолго. Мы не можем все время учиться дистанционно. Восторга от дистанционного обучения не было ни у кого – ни у учителей, ни у родителей, ни у школьников. Все говорят, что это было неэффективно. Просто закрыть школы невозможно, потому что тогда огромное количество взрослых не сможет нормально работать, то есть это невозможно еще и по экономическим соображениям. Так что школы придется открыть, и за эти две недели дети не станут менее восприимчивыми к вирусу. Поэтому, когда школы откроются, все повторится сначала. Пока у нас нет вакцины, мы должны дождаться, пока они все переболеют. А кроме того, есть еще один момент. В Москве очень хорошо развиты всякие кружки, дополнительные занятия, и в эти каникулы они, я так понимаю, будут работать. То есть дети не будут ходить в школу, зато будут ходить на свои кружки, в парки развлечений, в игровые центры, кафе. И так как уже прохладно, это все будет происходить в помещениях. Соответственно, школы закроют, но дети будут заражать друг друга на этих мероприятиях, на которые они будут вынуждены ходить с родителями.

–​ Реально ли предотвратить рост заболеваемости в школах и других образовательных учреждениях?

Единственное, что может спасти в этой ситуации, – это тестирование, но в России это малореалистично

– На самом деле такой вариант есть. Он был предложен довольно давно, про это начали говорить еще в феврале, а сейчас я вижу, что на Западе началось движение в эту сторону. Это быстрые тесты. Единственное, что может спасти в такой ситуации, это тестирование. Нам нужны школы, университеты и детские сады, но мы не можем предотвратить там заражение. Однако мы сможем максимально быстро убирать из школ тех, кто конкретно сейчас находится в заразной фазе. В идеале мы должны тестировать детей каждый день или раз в два дня. И когда мы видим детей или преподавателей в активной фазе распространения вируса и понимаем, что они могут заражать других, мы сажаем их на карантин. Возможно, и их соседей по парте, но мы не закрываем на карантин всю школу. Потому что это невозможно, иначе у нас все школы будут бесконечно сидеть на карантине. Но для этого те тесты, которые используются сейчас, не подходят. Во-первых, они слишком чувствительные, во-вторых, они дают результат не сразу, а через два-три дня. Если человек заразен сегодня, нам нужно знать об этом сегодня, а не через неделю. В России это малореалистично. Я пока не видела разработки этих быстрых тестов, и это все равно потребует времени, потому что их надо валидировать, проверить и понять, как обеспечить бесперебойные результаты. На Западе такого рода тесты разработаны довольно давно, и, например, некоторые университеты в Америке их внедряют. Это тесты на основе изотермической амплификации, они довольно дорогие, но быстрые, дают результат где-то за 15 минут. На самом деле, это не такая сложная задача, принципы разработки этих тестов понятны, надо только этим заняться, это возможно сделать и внедрить, – говорит научный журналист Ирина Якутенко.

Профессор Российской академии образования Марьяна Безруких уверена, что продление школьных каникул на неделю детям не повредит. А вот переход к новому многомесячному домашнему обучению может привести к расстройствам, которые возникают из-за недостатка физической активности:

– Локдаун, напряженная учеба без движения и прогулок – это стресс. Мне хочется надеяться, что даже если будет введен новый карантин, детям и взрослым не будет запрещено выходить на воздух, гулять и двигаться, потому что это очень важно. Весенняя ситуация была длительной, неожиданной и напряженной во всем мире. Стресс пережили все. Что касается продления каникул в Москве – я считаю, что сейчас это целесообразно. Это просто каникулы, и если после них дети продолжат учебу, в этом нет ничего криминального. Каникулы – это отдых, и им никто не запрещает выходить из дому, никто не запрещает гулять, это принципиально другая ситуация, без напряженной учебы, с достаточным временем, которое они могут проводить на воздухе. Я не эпидемиолог, мне сложно сказать, как это повлияет на заболеваемость COVID-19. Но подчеркну, что каникулы – это не карантин и не учеба. Посмотрим, тут предсказывать пока очень сложно, – считает профессор РАО Марьяна Безруких.

Оргсекретарь профсоюза "Учитель" Ольга Мирясова считает, что продление школьных каникул может временно приостановить рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, но большинство российских школ, по ее мнению, не готовы к новому карантину и переводу детей на обучение в интернете:

Власти обязаны предпринимать социальные меры и думать о родителях

– С точки зрения снижения числа контактов продление каникул – это оправданная мера. Другое дело, что власти обязаны предпринимать какие-то социальные меры и думать о родителях в том числе. По большому счету, учеников первых-вторых классов оставлять дома на время каникул опасно. Обычно школы во многих регионах всегда предлагали возможность посещать какие-то занятия, и продленка продолжала работать на каникулах отчасти именно потому, что в этом возрасте нельзя оставлять ребенка на целый день дома одного. Сейчас, когда приняли решение о двух неделях каникул, никто не предложил родителям какие-то дополнительные возможности в связи с этим. Считается, что они должны как-то справляться сами. Родители по большому счету даже не имеют права оставлять детей дома одних, у нас это жестко никак не регламентировано, но с практической точки зрения понятно, что это небезопасно.

– Существует ли выход из этой ситуации? С этим вирусом нам жить, видимо, еще долго, как же сделать так, чтобы дети при этом учились? ​

– Нет такой волшебной палочки, которая бы все решила. С моей точки зрения, школам и учителям совместно с родителями нужно дать возможность более-менее самостоятельно определять, как они будут учатся. Есть ли необходимость в большом количестве занятий онлайн или, наоборот, пять уроков онлайн, идущие друг за другом, – это катастрофическая нагрузка для ребенка. Кроме того, нужно предусмотреть меры социальной поддержки родителей. Может быть, у родителей детей младше 9 лет должна появиться возможность взять оплачиваемый больничный, перейти на удаленку или на частичную занятость с сохранением полной зарплаты. Но у российских регионов в этом отношении очень разные возможности. Я уверена, что московский бюджет при необходимости вытянет и гораздо более серьезные нагрузки. Можно хотя бы один год не благоустраивать парки, а выплатить какую-то помощь родителям школьников, которые будут вынуждены сидеть с ними дома. В бедных регионах, конечно, это представить сложно, – говорит представитель профсоюза "Учитель" Ольга Мирясова.

Доктор медицинских наук, профессор Василий Власов считает, что нынешнюю ситуацию с заболеваемостью COVID-19 не следует называть второй волной – это просто очередной рост заболеваемости. Хотя признает, что и к нему российские чиновники подготовились плохо:

Что касается подъема заболеваемости – он происходит и будет происходить

– Полный локдаун необходим, когда дело совсем уж плохо. Мы сегодня видим, что заболеваемость в Москве скоро приблизится к самой высокой майской заболеваемости. При этом трупы на улицах не лежат, народ не паникует и заполненность больниц пока не такая высокая, как это было в апреле. Связано это с тем, что общество приспосабливается, как и система здравоохранения. Предлагаю почитать новости марта-апреля – какая тогда была безумная практика госпитализаций в Москве. Так что меры, которые будут приниматься сейчас, почти неизбежно будут более разумными, чем меры, которые принимались весной. Большая удача, что в это время не предполагается никаких голосований и парадов, поэтому нет необходимости манипулировать статистикой. Что касается подъема заболеваемости – он все равно происходит и будет происходить. Главная задача, которая остается актуальной, – сделать так, чтобы эпидемия распространялась при возможно более умеренном количестве заболевших. В феврале была надежда на быстрое появление вакцины, сейчас, если не считать безумного "Спутника", надежд на быстрое появление вакцины нет. Остаются простые соображения – ограничить распространение инфекции так, чтобы улучшить судьбу тех, кто попадет в больницу.

– Излечены ли уроки из первой коронавирусной волны, хорошо ли подготовились ко второй?

Все начальники говорят о том, что они все делали правильно

– Многое было упущено и сделано неправильно. Что касается извлечения уроков – это подразумевает признание ошибок и несовершение их в дальнейшем. Но мы видим, что, начиная от Москвы и кончая Бурятско-Агинским национальным округом, все начальники говорят о том, что они все делали правильно. Кажется, исключение существует только в Дагестане. Конечно же, ошибки были. Позволю себе обратить внимание на идиотическое требование носить перчатки в Москве, да и не только в Москве. Оно абсолютно никак научно не обосновано, но, тем не менее, это требование сохраняется. Почему? Потому что, видимо, эти решения принимаются в пользу каких-то хороших людей, которые торгуют перчатками. Это касается и всего остального.

–​ Если бы от вас зависело, как избежать второй волны, что нужно было бы предпринять?

Необходимо ограничить массовое контактирование людей

– Я думаю, что надо перестать называть это второй волной. Это просто очередной подъем заболеваемости. У этого подъема заболеваемости есть главная причина – заражение людей друг друга на массовых мероприятиях. Необходимо ограничивать массовое контактирование людей. До сих пор эти ограничения накладывались на граждан в виде индивидуального террора, вплоть до графика прогулок по номерам домов. В действительности нужно сделать так, чтобы в местах, где люди вынужденно соприкасаются, это сопряжение было меньше. Например, в богатой Москве метрополитен все время сокращает количество поездов в дневное время, для того чтобы даже вне часов пик в вагонах было много людей. Они могли бы усилить свое движение, они умеют это делать в часы пик, для того чтобы людей в вагонах было меньше. Я не вижу усилий по контролю над количеством людей, находящихся в помещениях.

–​ А со школьниками вы бы как поступили?

– Со школьниками поступили принципиально правильно. Школьники, уйдя на каникулы, не думают о заботах родителей, которые хотели бы, чтобы они получили хорошее образование. Школьники должны заниматься. Но обеспечить им дистанционные занятия сложно методически и технически. Я абсолютно уверен, что даже у значительной части москвичей, не говоря уже про жителей регионов, дома нет компьютеров, с которыми ребенок мог бы заниматься дистанционно. И учителя к этому недостаточно подготовлены. Напомню, что в некоторых странах необеспеченным детям бесплатно, за казенный счет выдали планшеты. Так что России было бы необходимо действовать в этом направлении. Подчеркиваю, что это волна не первая и не вторая, это очередная волна, и как только она закончится, нужно будет думать о следующей волне. Ограничения должны быть разумными и постоянно корректироваться. Позволю себе напомнить, что 15 марта был издан суровый указ мэра Москвы, в это же время Алексей Немерюк, министр правительства Москвы, занимался организацией ярмарок выходного дня. А в Медицинском университете имени Сеченова прошло большое собрание – выборы ректора. Кинотеатры работали до 1 апреля, при этом запретили работу стоматологических клиник, в которые ходят по записи, и там не бывает скопления людей. То есть неадекватная оценка эпидемиологической ситуации и неадекватные действия начались еще тогда, и они продолжаются до сих пор, – полагает профессор Василий Власов.

Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил, что почти 90% из 129 тысяч коек, развернутых для пациентов с COVID-19, уже заняты. При этом их число может быть увеличено при необходимости. Чиновник уточнил, что в начале распространения коронавирусной инфекции в России к приему пациентов было готово около 50 тысяч коек, их число в пик заболеваемости было увеличено до 184 тысяч коек.

В ходе снижения количества заболевших и госпитализированных часть инфекционных коек перевели в резерв, в том числе для оказания плановой медицинской помощи. "В настоящее время для пациентов с COVID-19 развернуто 129 750 коек, из которых заняты 115 500, что составляет 89%. При необходимости, в случае роста заболеваемости дополнительные койки будут переведены из резерва для приема пациентов с коронавирусом", – пообещал Кузнецов.