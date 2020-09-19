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Грани времени

Карающая рука Алексея Навального. "Грани времени" с Мумином Шакировым. Эфир в 19:05

Алексей Навальный

Улика из бутылки, или как отравили Навального? Резолюция Европарламента – санкции против героев расследований основателя ФБК: казнить или миловать. В ожидании спасительной вакцины. Коронавирус наступает. Новая волна российского #MeToo или как остановить мужчину.

Итоги недели подводим с публицистом Константином фон Эггертом, с исполнительным директором Ассоциации организаций по клиническим исследованиям (АОКИ) Светланой Завидовой. В программе также принимают участие врач-кардиолог Алексей Эрлих, создательница петербургского кафе только для женщин "Симона" Леда Гарина.

Видеоверсия программы

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