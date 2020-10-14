Премьер Киргизии ожидает скорой отставки президента Жээнбекова

Переговоры об отставке президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова продолжатся в четверг, заявил в среду после встречи с главой государства новый премьер Садыр Жапаров.

"Он уйдёт, остались последние минуты, думаю, переговоры закончатся завтра к 12 или 13 часам", - цитирует Жапарова "Интерфакс".

При этом пресс-служба Жээнбекова после его совещания с Жапаровым объявила, что уходить в отставку нынешний президент пока не собирается. По словам Жээнбекова, сейчас он не имеет права на такое решение, поскольку его уход может привести "к непредсказуемому сценарию развития событий во вред государству".

"Сооронбай Жээнбеков придерживается той же позиции, которую он обнародовал 9 октября: уйдёт в отставку после того, как вернёт страну в правовое поле – после проведения парламентских и объявления президентских выборов", - отметили в пресс-службе.

Сторонники Жапарова, собравшиеся у дома правительства, заявили, что не хотят прекращать акцию протеста до тех пор, пока президент Жээнбеков не покинет занимаемый пост.

Ранее в среду часть депутатов киргизского парламента утвердила Садыра Жапарова новым главой киргизского правительства. Прежние два решения законодателей по назначению Жапарова премьером были признаны нелегитимными.

На прошлой неделе президент Жээнбеков подписал указ о роспуске правительства Кубатбека Боронова. Это произошло на фоне политического кризиса, который продолжается с момента оглашения официальных итогов парламентских выборов 4 октября.

На следующий день в Бишкеке начались массовые протесты сторонников оппозиции, назвавших результаты выборов сфальсифицированными в пользу пропрезидентских сил. Более тысячи человек пострадали в ходе беспорядков. В киргизской столице объявили чрезвычайное положение, в город ввели войска и армейскую технику.