Из-за проблем с маркировкой лекарств "зависли" 40 млн упаковок

Две трети компаний, входящих в Ассоциацию международных фармацевтических производителей, из-за сбоев в системе маркировки лекарственных препаратов испытывают проблемы при прохождении таможенных процедур: либо эта процедура затянулась по срокам, либо компании вовсе не могут ввезти в Россию свою продукцию. Об этом пишет РБК со ссылкой на результаты опроса, который Ассоциация провела среди своих членов.

Более чем у половины компаний возникли сложности при вводе продукции в гражданский оборот — они не могут сделать это в течение недели, в некоторых случаях задержки длятся до двух недель. О сбоях в системе при отгрузке дистрибьюторам сообщили две трети членов ассоциации. Из-за этого блокируется дальнейшее движение лекарств.

Нестабильная работа системы маркировки лекарств привела к тому, что на разных этапах "зависли" более 450 наименований препаратов общим объемом более 40 млн упаковок. Проблемы есть с поставками как в коммерческий (аптеки), так в государственный сектор (медицинские учреждения).

Оператор маркировки — Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ)— смог сократить время взаимодействия между собственной системой и системами Федеральной таможенной службы, утверждает заместитель гендиректора ЦРПТ Реваз Юсупов. По его словам, с 27 октября действует схема, которая позволяет автоматически исправить ошибки, возникшие в системе.

С начала осени стало известно о двух масштабных сбоях системы маркировки лекарств — 30 сентября и 20 октября.В конце сентября произошел масштабный технический сбой, признал в середине октября ЦРПТ. В результате данные об уже загруженных в систему лекарствах были утрачены, и по состоянию на 11 октября только около 40% из них удалось восстановить. 20 октября система не работала в течение 12 часов.

Компания "Гедеон Рихтер Рус" сообщила о приостановке поставок лекарственных препаратов в Россию до 29–30 октября. Это связано с техническими сбоями в системе мониторинга движения лекарственных препаратов, которые продолжаются с 30 сентября, писал "Фармацевтический вестник". Компания не смогла ввезти в страну партию жизненно необходимых лекарственных препаратов.

Аптеки в октябре столкнулись с тем, что, несмотря на наличие препаратов, некоторые из них невозможно было продать потребителям: система маркировки находилась в режиме обновления или фиксировался сбой, поставщик не подтверждал вводимую информацию и т.п. На этом фоне представители крупнейших ассоциаций фармацевтической отрасли обратились 23 октября к правительству с просьбой незамедлительно отказаться от передачи данных в систему.

В итоге было разрешено продавать лекарства, не дожидаясь подтверждения маркировки в аптечном и дистрибьюторском сегментах, — на этом этапе система стала работать только в уведомительном режиме.