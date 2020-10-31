Здравомыслие и предрассудки. Легализуют ли марихуану в Украине?

Пропрезидентская партия "Слуга народа" будет предлагать Верховной раде рассмотреть законопроект о легализации в Украине медицинского каннабиса (официальное название марихуаны – психоактивного средства, получаемого из растений Cannabis sativa или Cannabis indica и известного как конопля). По словам лидера партии "Слуга народа" Александра Корниенко, в парламенте подготовлено три законопроекта, на основе которых разработают единый. Принять соответствующий закон уже пытались депутаты предыдущего созыва Рады, но тогда документ поддержали лишь 120 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Выяснить мнение украинцев относительно целесообразности легализации марихуаны действующий президент Украины Владимир Зеленский решил в ходе инициированного им опроса в день местных выборов в стране 25 октября. Саму организацию "плебисцита" и его результаты правоведы и политики назвали незаконными, хотя и сам Офис президента признал, что опрос "не тождествен референдуму и голосование не будет иметь прямых юридических последствий". Тем не менее, согласно предварительным итогам опроса, за легализацию медицинского каннабиса высказались 64,88% украинцев. Сторонники этой идеи заявляют, что каннабис может использоваться как эффективное и легкое обезболивающее при лечении пациентов, страдающих многими заболеваниями. А противники опасаются, что использование марихуаны в медицинских целях станет поводом для легализации наркотика и в итоге приведет к развитию наркомании в обществе. В Киеве и других городах периодически проходят акции с призывом к властям легализовать медицинскую марихуану. Дискуссия в украинском обществе на эту тему продолжается.

Марихуана, или каннабис, смола каннабиса, экстракты и настойки каннабиса входят в список особо опасных наркотических средств, оборот которых запрещен в Украине. В медицинском каннабисе преобладает вещество каннабидиол (более известный как CBD или КБД) – непсихотропное вещество, обладающее обезболивающими свойствами.

В Украине за распространение и хранение марихуаны по действующему законодательству гражданам грозит административная ответственность за хранение до 5 граммов и уголовная – за хранение свыше 5 граммов (уголовное наказание предусматривает и лишение свободы на срок до 3 или от 5 до 8 лет). В конце 2019-го в Украине суд впервые вынес оправдательный приговор по делу о выращивании марихуаны. Речь идет о деле инвалида первой группы Виталия Румянцева, который выращивал и курил коноплю, чтобы облегчить боль в суставах. Вознесенский суд Николаевской области после продолжавшегося полтора года процесса оправдал Румянцева, признав недопустимыми доказательства по его делу.

Многие тяжелобольные пациенты в Украине крайне нуждаются в препаратах на основе медицинского каннабиса

В мире уже долгое время идут споры о преимуществах и недостатках использования каннабиса в медицинских целях. Одной из первых в украинской власти за легализацию медицинской марихуаны выступила в феврале 2019 года тогда исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун. Она отмечала, что каннабис помогает облегчить страдания пациентов и нормализовать самочувствие при ряде тяжелых заболеваний и состояний, а его использование в медицине с определенными оговорками – "нормальная практика" цивилизованных стран. Ученые разных стран доказали, что медицинский каннабис позволяет снять сильные болевые симптомы у людей с хронической болью, эпилепсией, анорексией, заболеваниями иммунной системы, артритом и ревматизмом, астмой, болезнью Альцгеймера, болезнью Паркинсона, различными формами склероза и многими другими тяжелыми состояниями. В медицинских целях марихуану легализовали 14 стран: Панама, Перу, Израиль, Дания, Австрия, Турция, Россия, Финляндия, Италия, Замбия, Македония, Польша, Швейцария, Зимбабве. А полностью легализовали марихуану Уругвай и Канада, то есть там можно ее выращивать, хранить и употреблять. В США медицинская марихуана разрешена в 33 из 50 штатов и в округе Колумбия. В некоторых штатах разрешено ее рекреационное использование.

Украинские активисты призывают власти декриминализировать медицинскую марихуану

По данным Украинской ассоциации медицинского каннабиса (UAMC), отсутствие доступа к препаратам на основе марихуаны "нарушает конституционное право около двух миллионов украинцев на жизнь и эффективное лечение". Сторонники легализации каннабиса в Украине добиваются возможности использовать лекарства на основе каннабидиола, содержащегося в конопле, а также призывают разрешить ученым исследовать марихуану в научных целях. Кроме того, потребуется и урегулировать вопрос распространения (сбыта), хранения и употребления медицинской марихуаны на законодательном уровне. UAMC неоднократно проводила в Киеве "Конопляные марши свободы". Акции с требованием декриминализировать медицинский каннабис проходили у стен Верховной рады, Кабинета министров и Офиса президента Украины и, как говорит руководитель UAMC Геннадий Шабас, ассоциации удалось переубедить по крайней мере часть украинцев, которые считали неприемлемой такую инициативу:

– В течение трех последних лет мы развенчиваем миф о каннабисе, подчеркивая, что это прежде всего медицинский препарат. Три года нам потребовалось, чтобы изменить негативно настроенное к этой инициативе общественное мнение в Украине. И сейчас наше предложение может поддержать Верховная рада, приняв соответствующий закон.

– А какими вы располагаете цифрами относительно поддержки украинцев, выступающих за легализацию каннабиса?

– Разные социологические опросы общественного мнения показывают, что от 65 до 70 процентов граждан Украины выступают за легализацию медицинского каннабиса. Люди уже разобрались, в чем разница между обычным и медицинским каннабисом. Поэтому поддержка продолжает расти.

– Вы считаете, что нынешняя Верховная рада может легализовать марихуану и соответствующий закон поддержат необходимые минимум 226 депутатов?

Поддерживает легализацию медицинского каннабиса большинство депутатов самой крупной фракции "Слуга народа"

– Если в парламенте предыдущего созыва за такую инициативу готовы были проголосовать 120 депутатов, то в нынешнем созыве эта цифра гораздо больше. Сейчас можно констатировать, что поддерживает легализацию медицинского каннабиса большинство депутатов самой крупной фракции "Слуга народа", сторонники такой инициативы также есть и во фракциях "Голос", "Батькивщина" и "Европейская солидарность". Это едва ли не единственный вопрос, по которому у депутатов не возникает разногласий. Многие тяжелобольные пациенты в Украине крайне нуждаются в препаратах на основе медицинского каннабиса. И не давать им возможность воспользоваться этими лекарствами – это кощунство, – убежден Геннадий Шабас.

Впрочем, вряд ли можно согласиться со словами руководителя UAMC о том, что в нынешнем составе украинского парламента инициатива легализации каннабиса находит абсолютную поддержку. Например, председатель Верховной рады, бывший лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков, комментируя целесообразность легализации марихуаны, в том числе в медицинских целях, заявил агентству "Украинские новости": "Не поддерживаю эту идею. Я сам никогда не употреблял, и если мы говорим о медицинских целях, то у нас очень часто под красивой вывеской появляются плохие идеи. Поэтому не поддерживаю".

Пока нет официальной позиции по этому вопросу парламентской оппозиции, в том числе и у фракции партии "Европейская солидарность" пятого президента Украины Петра Порошенко. "Сама идея использовать каннабис в медицинских целях, с моей точки зрения, допустима. Но должен быть предусмотрен четкий и жесткий контроль. Поэтому окончательное решение я лично приму после изучения соответствующего законопроекта, когда он будет представлен на рассмотрение парламента", – сообщил депутат Верховной рады от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

Под видом медицинской легализуют обычную марихуану?

Несмотря на высокие цифры в соцопросах поддержки легализации каннабиса для медицины, у этой инициативы немало и противников. Почему идея, которую поддержал и глава государства Владимир Зеленский, вызывает вопросы, в интервью Радио Свобода рассказал министр здравоохранения Украины (c 27 февраля по 1 октября 2014 года), депутат Верховной рады предыдущего созыва Олег Мусий, который четыре года назад сам предлагал в парламенте проект закона о внесении каннабиса в число препаратов, оборот которых допустим в Украине в научных и медицинских целях.

– Изучаю эту проблему давно и сейчас могу сделать вывод, что под видом легализации медицинского каннабиса в Украине происходит попытка легализации не медицинской, а обычной марихуаны. К такому выводу я прихожу, анализируя суть двух действующих законов в нашей стране: "Об обороте наркотических средств" (принят Верховной радой в 1995 году) и "О лекарственных препаратах" (принят Верховной радой в 1996 году). Эти два документа полностью регулируют оборот всех медицинских наркотических препаратов. Кроме того, существует и постановление Кабинета министров Украины (КМУ) №770, которое касается использования таких препаратов в медицинских целях. В этом постановлении перечислены по группам разрешенные и запрещенные наркотические препараты. И один из производных медицинского каннабиса значится в этом постановлении под №3 в группе препаратов с ограниченным оборотом, которые можно регистрировать и продавать. Поэтому эта проблема искусственная, и ее пытаются политизировать. Ее решение находится в компетенции Министерства здравоохранения Украины и действующего законодательства. При желании украинского правительства из упомянутого постановления №770 можно какой-либо препарат из списка №1 (запрещенных) перенести в список №2 (разрешенных) или в список №3 (можно купить в аптеках при наличии рецепта). И не нужен новый закон. Он потребуется только в случае, если необходимо разрешить нашим производителям сельскохозяйственной продукции сеять на полях и выращивать коноплю для получения сырья, из которого будут получать медицинские препараты. Вот такой закон, будучи депутатом Верховной рады, я предлагал принять еще в 2016 году. Поэтому проблема с легализацией каннабиса надуманна. В свое время у нас была подобная проблема с препаратом трамадол (наркотический анальгетик). После того как трамадол признали у нас наркотическим лекарственным средством, в правительственном постановлении его внесли в группу препаратов, которые могут продаваться в аптеках по рецепту. Поэтому полагаю, что в данном случае тема легализации каннабиса продвигается лоббистами. Следует отметить, что в Украине зарегистрирован, например, морфий в виде таблеток, который, кстати, намного эффективнее и лучше устраняет боль, чем каннабис. И морфий в таблетках разрешен в Украине как медицинский препарат. Его продажа регулируется законом "Об обороте лекарственных препаратов", постановлением КМУ и соответствующим приказом Министерства здравоохранения Украины. Еще один важный момент касается производителей. Если речь идет о медицинском каннабисе – право его регистрировать имеют исключительно коммерческие предприятия, которые его производят. Поэтому здесь вопрос: будут они регистрировать или нет. Государство не может заставить какого-либо производителя зарегистрировать какой-либо препарат. Поэтому это коммерческая составляющая отношений с Министерством здравоохранения, точнее, с Государственной службой медицинских препаратов.

– Кому, по вашему мнению, выгодна легализация каннабиса?

Вопрос, на самом деле, в цене дозы

– Выгодна тем, кто стремится составить конкуренцию легально незаконному обороту наркотиков в Украине. Скорее всего, реальными инициаторами свободного распространения каннабиса являются как раз те, кто контролирует незаконный оборот наркотиков. Это подразделения Национальной полиции или управления МВД Украины. И не секрет, что часто в Украине возникают скандалы по раскрытию именно тех уполномоченных лиц, которые должны контролировать незаконный оборот наркотиков, а они, как оказывается, его "крышуют". Вопрос, на самом деле, в цене дозы, поскольку после легализации марихуаны как таковой в тех законопроектах (подготовленных в Верховной раде), насколько мне известно, сокращается срок уголовного наказания или наказание вообще отменяется за хранение доз, которые в десять раз превышают сегодняшние дозы "травы". Может дойти до того, что будут предлагать свободно продавать каннабис в аптеках и будут утверждать, что его можно курить в медицинских целях. Но, знаете, с медицинской точки зрения это звучит смешно. Однако, безусловно, существует теневой оборот, и борьба между теневым и легальным секторами всегда существует. И если будет легализован под видом медицинского обычный каннабис, то снизятся цены на наркотическом рынке в Украине. Понятно, что это не выгодно тем, кто управляет оборотом наркотиков в стране, с одной стороны, а с другой – это приведет к резкому росту использования дешевых наркотиков, только уже легально. И с медицинской точки зрения такая ситуация неприемлема.

– То есть вы прогнозируете существенный рост числа наркозависимых в Украине после легализации каннабиса?

– Да. Потому что даже если мы возьмём оборот табачных изделий или алкогольных напитков, то с каждым годом Украина ограничивает их производство для того, чтобы в стране не увеличивалось число алкоголиков и не было роста заболеваний от употребления сигарет. А если марихуану разрешат в Украине, это однозначно приведет к росту наркозависимых. Поэтому аргументы, которые мы часто слышим: мол, алкоголь, табак у нас же разрешены, а это тоже своеобразные наркотики, давайте тогда разрешим и марихуану, – не выдерживают никакой критики. Цивилизованные страны уже давно идут по пути ограничения как раз использования и алкоголя, и табака, не говоря уже о марихуане. Но в медицинских целях марихуана должна использоваться. Препараты на ее основе для тяжелобольных пациентов – из сырья Cannabis sativa – производятся, например, в Израиле или странах Европы. Такие препараты абсолютно необходимы для медицины, и их нужно регистрировать для использования в медицинских целях и в Украине. И, повторюсь, этот вопрос в медицинской компетенции, но никоим образом не в законодательном регулировании, – считает бывший министр здравоохранения Украины Олег Мусий.