Начальник Главного управления глубоководных исследований Минобороны России, Герой России, вице-адмирал Алексей Буриличев умер на 63-м году жизни, пишут "Московский комсомолец" и "Фонтанка". Несколько недель назад вице-адмирал был госпитализирован с подозрением на инфекционное заболевание.

Буриличев возглавлял Главное управление глубоководных исследований Минобороны с 2005 года. Деятельность управления засекречена, в задачи ведомства входит, в частности, поиск и спасение затонувших объектов, картографирование морского дна и испытания аварийно-спасательного имущества.

Буриличев родился в Ленинграде в 1958 году. Служил на атомных подводных лодках Северного флота, руководил научными исследованиями в Арктике, в 2002–2005 годах был заместителем начальника штаба Северного флота. В 1996 году Буриличеву было присвоено звание Героя Российской Федерации. Он получил звание после того, как подлодка К-461 "Волк" под его командованием обнаружила и скрытно наблюдала в Атлантике за секретной американской субмариной с баллистическими ракетами.

В июле 2019 года Алексей Буриличев участвовал в похоронах экипажа сверхсекретной подлодки: "Трудно найти слова, потому что любое слово не отразит тех всех чувств, которые испытывают все стоящие здесь родные, близкие, весь военно-морской флот, да и вся страна. Это не красное словцо, что уходят лучшие. Это действительно были "один из лучших экипажей" и "лучший экипаж". Они прошли через многое и любили свой корабль. Многие из них этот корабль строили и его испытывали. Я плавал с ними. Я знаю их. И мне очень трудно вот так прощаться с ними. Это были люди, отлично подготовленные и знающие свое дело".