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Любовь Соболь выиграла суд с "Московским школьником"

Любовь Соболь

Мосгорсуд признал компанию "Московский школьник" виновной в заражении детей дизентерией. Об этом сообщила в твиттере юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь. "При этом Собянин по-прежнему считает, что такая компания может поставлять питание детям", - добавила она.

Соболь представляла в суде интересы матери, чьи дети заразились кишечной инфекцией в 2017 году. Тяжба продолжалась полтора года.

В итоге Мосгорсуд обязал компанию "Московский школьник" и школу выплатить матери заболевших детей компенсации в размере 50 тысяч рублей каждая. Родители восьми других пострадавших детей получат аналогичные суммы.

Фонд борьбы с коррупцией ранее опубликовал несколько расследований об отравлении детей в московских школах и детских садах, вызванных некачественным питанием, которое поставлялось компаниями, связанными с бизнесменом Евгением Пригожиным, которого СМИ называют "поваром Путина". В компаниях все обвинения отрицают. Жалобу на "Московского школьника" подавал в суд Роспотребнадзор, однако позднее ведомство её отозвало. Сам Пригожин отрицает свою связь "Московским школьником". В расследовании телеканала "Настоящее время", опубликованном год назад, говорилось, что половиной "Московского школьника" владеет бывший полицейский, называющий себя начальником службы безопасности другой связанной с Пригожиным компании "Конкорд".

В октябре прошлого года "Московский школьник" выиграл суд, согласно решению которого ФБК, Алексей Навальный и Любовь Соболь должны выплатить ему в общей сложности 88 миллионов рублей. После этого Навальный объявил о закрытии ФБК и создании нового юридического лица.

В конце августа 2020 года, уже после отравления Алексея Навального веществом из семейства "Новичок", Пригожин выкупил у "Московского школьника" право требования долга с оппозиционного политика, Любови Соболь и ФБК, чтобы, как он выразился " раздеть и разуть участников этой группы недобросовестных людей".

  • Компании Евгения Пригожина с 2011 года занимаются поставками питания в учебные, медицинские и государственные учреждения по всей России. За девять лет бизнес-структуры, связанные с "поваром Путина", заключили более пяти тысяч госконтрактов на общую сумму 209 миллиардов рублей. В прошлом году, как подсчитало "МБХ медиа", чистая прибыль компаний составила более 2 миллиардов рублей.

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