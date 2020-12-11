В Хабаровске суд отменил арест журналистки, задержанной на митинге

В Хабаровске краевой суд отменил арест журналистки "Просто газеты" Татьяны Хлестуновой, которая провела в спецприемнике две недели. Решение было пересмотрено лишь через 10 дней после ареста сотрудницы СМИ. Об этом сообщает "ОВД-Инфо".
После решения суда Хлестунова вышла на свободу. Материалы направили на пересмотр в первую инстанцию.
Хлестунова была арестована 30 ноября на четверо суток. Она освещала акцию протеста в Хабаровске, которая прошла 28 ноября. На выходе из спецприемника журналистку вновь задержали и вновь арестовали - уже на 10 суток. В обоих случаях Хлестуновой вменяли участие в несогласованной акции в поддержку арестованного бывшего губернатора края Сергея Фургала.
Жителей Хабаровского края регулярно задерживают за участие в акциях протеста против ареста бывшего губернатора региона Сергея Фургала. В последние несколько недель штрафовать и арестовывать стали не только участников, но и журналистов, которые ведут трансляции с митингов.
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