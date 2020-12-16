Власть из бункера. Эфир в 18:05

В начале 2020 года российская власть столкнулась с серьезными вызовами: конституционная реформа и досрочный транзит власти, эпидемия коронавируса, падение цен на нефть и курса рубля. По итогам года, однако, почти все риски минимизированы: ни «обнуление», ни пандемия, ни протесты не пошатнули режим, который еще больше закручивает гайки репрессий. «Путин опять всех переиграл»? В чем причины устойчивости режима, и каковы его перспективы?

Гости Радио Свобода – Андрей Колесников, руководитель программы «Российская внутренняя политика и политические институты» Московского центра Карнеги, и Глеб Павловский, президент Фонда эффективной политики. Эфир в 18:05.