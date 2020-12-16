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Археология

Власть из бункера. Эфир в 18:05

Президент РФ Владимир Путин в Ново-Огарево принимает участие в видеоконференции

Укрепился ли в 2020 году российский режим? Обсуждают Глеб Павловский и Андрей Колесников

В начале 2020 года российская власть столкнулась с серьезными вызовами: конституционная реформа и досрочный транзит власти, эпидемия коронавируса, падение цен на нефть и курса рубля. По итогам года, однако, почти все риски минимизированы: ни «обнуление», ни пандемия, ни протесты не пошатнули режим, который еще больше закручивает гайки репрессий. «Путин опять всех переиграл»? В чем причины устойчивости режима, и каковы его перспективы?

Гости Радио Свобода – Андрей Колесников, руководитель программы «Российская внутренняя политика и политические институты» Московского центра Карнеги, и Глеб Павловский, президент Фонда эффективной политики. Эфир в 18:05.

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