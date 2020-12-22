Китай запустил новую ракету-носитель среднего класса

Китай во вторник впервые отправил в космос ракету-носитель среднего класса "Чанчжэн-8", разрабатываемую в рамках программы по созданию многоразовых носителей. Пуск состоялся с космодрома на острове Хайнань, передаёт китайское государственное агентство "Синьхуа". В перспективе новая ракета должна стать для Китая аналогом американской ракеты-носителя Falcon 9, созданной SpaceX Илона Маска.

Ракета отправилась на первый старт с полезной нагрузкой — секретным спутником XJY-7, который должен "испытывать новые технологии Китайской академией космических технологий", аппарат дистанционного зондирования Земли “Хайсы-1”, спутник связи и микроспутник, созданный для Эфиопии, отмечает агентство "Интерфакс".

Первый старт "Чанчжэн-8" прошёл в одноразовом режиме — все элементы ракеты разрушены после пуска. Однако предполагается, что в будущем ракета-носитель получит первую ступень, которая будет способна возвращаться на Землю и садиться на морскую платформу, по примеру Falcon 9. Первая такая ступень должна быть разработана приблизительно к 2025 году, сообщает Reuters со ссылкой на чиновника космической отрасли Китая, сообщившего об этом на конференции в ноябре.

Первый пуск новой ракеты-носителя завершает для Китая успешный год космической программы. В мае страна отправила в космос прототип нового космического корабля для доставки человека в космос на новой сверхтяжёлой ракете "Чанчжэн-5 B". В июле отправила первую в своей истории миссию по изучению Марса. В декабре — третьей в мире сумела получить образцы лунного грунта с помощью зонда "Чанъе-5".

Китай стремится стать одной из ведущих космических держав. В ближайшее десятилетие Пекин планирует отправить на первую в своей истории пилотируемую миссию на Луну, готовится к созданию собственная орбитальная станция.