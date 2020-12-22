В Минске проходят обыски у сотрудников "Пресс-клуба Беларуси"

В Минске сотрудники силовых структур проводят обыски в офисе и квартирах сотрудников журналистской организации "Пресс-клуб".

По информации портала Tut.By, основатель организации Юлия Слуцкая, которая возвращалась в Беларусь из отпуска с дочерью и внуками, была задержана по прилёту в аэропорту. Родственники Слуцкой предположили, что её могли доставить в Управление финансовых расследований.

В доме программного директора "Пресс-клуба" Аллы Шарко прибывшие во вторник милиционеры начали выламывать дверь. Об этом Шарко успела сообщить Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ). Когда на место приехал адвокат Сергей Зикрацкий, его вытолкнул из квартиры человек в штатском. Зикрацкий предположил, что у Шарко также проходят следственные действия.

В момент обыска в офисе "Пресс-клуба" внутри находился его директор Сергей Альшевский. По сведениям Белорусской службы Радио Свобода, силовики пришли и к автору телеграмм-канала MediaMedia Сергею Якупову.

Днём ранее Генпрокуратура Беларуси возбудила уголовные дела против

бывшего кандидата в президенты Светланы Тихановской и членов Координационного совета по фактам создания экстремистского формирования и руководства им, финансирования его деятельности с целью захвата государственной власти неконституционным путем, отмечает "Интерфакс".

22 декабря, как сообщает агентство со ссылкой на пресс-секретаря оппозиционного Координационного совета, в Беларуси перестала выходить на связь член основного состава объединения Ксения Луцкина. В БАЖ напомнили, что Луцкина – одна из тех журналистов, которые уволились из государственной "Белтелерадиокомпании" после выборов президента.

В Беларуси уже больше четырех месяцев продолжаются массовые выступления против итогов выборов президента, состоявшихся 9 августа. Победителем объявлен Александр Лукашенко, который баллотировался на шестой срок подряд. Участники протестов считают результаты голосования сфальсифицированными. Они требуют отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов.

"Пресс-клуб Беларуси" был основан в 2011 году. В июне 2014 года организация стала членом Международной ассоциации пресс-клубов. Клуб организует профессиональные дискуссии, тренинги, мастер-классы для журналистов, занимается медиаграмотностью, мониторингом и анализом фейков и примеров пропаганды.