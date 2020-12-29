Умерла правозащитница Флора Литвинова

Правозащитница Флора Литвинова умерла 29 декабря на 103-м году жизни. Об этом в фейсбуке сообщила её племянница, журналист Маша Слоним.

Литвинова (до замужества – Ясиновская) – физиолог, кандидат биологических наук, много лет работавшая в Боткинской больнице в Москве и в Кардиоцентре Академии медицинских наук. В 1968 году её сын Павел был арестован за участие в "Демонстрации семерых" на Красной площади, где диссиденты выступили против ввода войск Варшавского блока в Чехословакию.

После ареста сына Литвинова тоже включилась в правозащитную деятельность. "Это было просто удивительное время, когда на политзаключенных собирали в курилках в НИИ, в вузах преподаватели скидывались, все знали, кому надо давать деньги, что эти деньги не будут растрачены И только что объявления на доске объявлений не вешали, – вспоминал в эфире Радио Свобода исследователь истории инакомыслия в СССР Александр Даниэль. – Люда [Алексеева] была одной из самых активных, я могу назвать ещё людей, Флора Павловна Ясиновская, мама Павлика Литвинова, целый ряд московских дам в основном. Вдруг возродилась удивительная традиция солидарности с политзаключенными".

Литвинова – автор книги "Очерки прошедших лет", куда вошли её воспоминания о диссиденте Анатолии Марченко и о композиторе Дмитрии Шостаковиче, с которыми она дружила. Она была гостем эфиров Радио Свобода.