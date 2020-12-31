Токсичный путинизм и другие истории. Радио Свобода в 2020 году

Пандемия коронавируса, протестное движение в Беларуси, покушение на жизнь Алексея Навального и "обнуление" Путина, выборы президента США… 2020 года был богат на события, и журналисты Радио Свобода рассказывали о них в своих статьях, радиопрограммах и видеосюжетах. Вспомним материалы, которые, согласно статистике сайта Svoboda.org, привлекли интерес наших читателей.

В январе власти в Тегеране признались в том, что украинский "Боинг" по ошибке сбили иранские силы ПВО. Сильным шоком это стало для тех, кто следил за российскими прокремлевскими СМИ, где эксперты отрицали информацию о возможной вине Ирана в катастрофе самолёта и называли её ложью и провокацией.​ Обзор размышлений блогеров "А Путин не мужик. Признание Ирана как зеркало лжи Кремля" стал нашей самой популярной публикацией января.

Путина и его окружение суд счел "особой социальной группой"

Большой интерес вызвало также сообщение о решении суда в Татарстане, рассматривавшего дело о возбуждении ненависти или вражды. Радислава Федорова признали виновным по этой статье из-за публикации двух видеороликов в соцсети "ВКонтакте". Согласно заключению экспертов, "анализ выявил высказывания, направленные на унижение достоинства группы лиц по признакам принадлежности к определенной социальной группе – представителей власти Д. Медведева, В. Путина, Д. Пескова, И. Сечина". Таким образом, Путина и его окружение суд счел "особой социальной группой".

Почти полмиллиона человек заинтересовались подборкой откликов россиян на новогоднее обращение Владимира Зеленского и 250 тысяч – размышлениями бывшего офицера КГБ, а ныне политэмигранта Владимира Попова о том, как выходцы из советских спецслужб захватывали власть в России.

В феврале мы рассказывали, какими методами действуют спецслужбы сегодня. Журналистам удалось выяснить любопытные детали биографии Вадима Красикова, который застрелил в Берлине эмигранта Зелимхана Хангошвили и вскоре был задержан. Перед поездкой в Европу он тренировался на базе спецназа ФСБ "Вымпел", неоднократно посещал Антитеррористическое управление ФСБ и много раз созванивался с одним из действующих и несколькими бывшими сотрудниками "Вымпела". Есть доказательства причастности Красикова и к другим политическим убийствам. Еще одна опубликованная в феврале статья была посвящена обстоятельствам гибели в Сирии четырех сотрудников спецназа ФСБ. "Это были две снайперские пары. Обычно снайперы работают в парах – сам снайпер и наводчик, который может его прикрыть. Одна пара была из Управления "К", это подразделение дислоцируется и работает в основном на Кавказе. Вторая – из Управления "С", это управление специальных операций Центра специального назначения ФСБ России", – рассказал Радио Свобода аналитик расследовательской группы Conflict Intelligence Team Руслан Левиев.

18 февраля в районе села Новотошковское Луганской области произошел крупный бой. Вооруженные формирования "ЛНР" предприняли наступление. Бои шли на участке в 30 километров, но непосредственно атаку осуществляли три группы по десятку бойцов. О том, что представляют собой "народные милиции" сепаратистов Донбасса, мы рассказали в статье "Мотострелковые корпуса".

В России правит уголовно-чекистский режим самого мрачного толка. Они все перепачканы в крови, воровстве и криминале

В марте, когда Кремль, несмотря на эпидемию, начал кампанию по подготовке к голосованию по поправкам к Конституции, то есть к обнулению сроков Путина, самой популярной публикацией на нашем сайте стало интервью с Артемом Кругловым, редактором ресурса "Путинизм" и автором документального ютюб-сериала о тайнах президента России. "Мы должны смотреть правде в глаза: в России правит уголовно-чекистский режим самого мрачного толка. Они все перепачканы в крови, воровстве и криминале. Все повязаны общим прошлым", – говорит Артем Круглов.

ФБК Алексея Навального в марте выпустил расследование, посвященное бухгалтерии "Международной пилорамы": телеканал НТВ покупает это низкопробное шоу за очень большие деньги, деньги также поступают семейной чете Симоньян – Кеосаян от крупных рекламодателей, всегда связанных с государством; деньги крутятся через рекламные агентства, принадлежащие всё той же чете. Мы собрали отклики на это расследование.

В апреле главной темой наших публикаций стала пандемия COVID-19. Полтора миллиона человек прочитали биографию пермской журналистки, главного редактора газеты "Деловой интерес" Анастасии Петровой. Она скончалась 31 марта от пневмонии, причем тест на коронавирус был сперва отрицательный, потом положительный, но этот факт администрация больницы не хотела афишировать. "Скрывая такую информацию, ответственно-безответственные лица ставят под удар десятки, сотни, тысячи людей. Ведь если у человека "пневмония", его контакты никто не проверяет", – говорил журналист Валерий Мазанов. В ту пору о новой болезни знали еще не так много, и интерес читателей вызвало интервью с чешским молекулярным генетиком и вирусологом Соней Пековой. "Если у нас получится широко вакцинировать население и уничтожить большинство вариантов вируса, может быть, мы победим", – предсказывала Пекова.

Самой популярной публикацией мая стал рассказ о том, как сказался локдаун в России на жизни трудовых мигрантов. Они оказались в бедственном положении: без работы, без денег, без возможности вернуться на родину.

Одним из главных героев месяца стал избранный губернатор Чувашии Михаил Игнатьев, который в январе 2020 года был уволен Владимиром Путиным "в связи с утратой доверия". Игнатьев подал иск к президенту в Верховный суд с требованием отменить это решение. Он стал первым главой региона, осмелившимся судиться с Путиным. Однако суд не состоялся: Игнатьев был госпитализирован с коронавирусной инфекцией и 18 июня скончался в московской больнице.

В 2020 году были опубликованы несколько сенсационных разоблачений, связанных с семьей и близким окружением Владимира Путина. В июне читателей сайта Радио Свобода заинтересовало сообщение о том, что бывший российский банкир, а ныне политэмигрант Сергей Пугачёв выложил в сеть фотографии из семейного архива, на которых запечатлены дочери Владимира Путина Катерина Тихонова и Мария Воронцова. Кремль годами скрывал подробности семейной жизни президента, изображения его дочерей практически никогда не публиковались.

Путин выстроил неработающую систему, не выполнил своих обещаний, не оправдал ожиданий, которые на него возлагались

Социологи в преддверии голосования по поправкам к Конституции отмечали снижение уровня доверия россиян к власти в целом, падение рейтинга Путина и растущую неприязнь к его инициативам. По данным "Левада-центра", идею вносить поправки в Конституцию одобряли лишь 44% россиян, а уровень доверия к Путину составлял 25%. "Путин выстроил неработающую систему, не выполнил своих обещаний, не оправдал ожиданий, которые на него возлагались. Причин, подтверждающих этот обобщенный вывод, довольно много. Это пенсионная реформа, это повышение налогов, население ощущает нарастающий финансовый прессинг. Растут штрафы, ужесточаются правила, по которым взимаются эти штрафы, ползут цены. Эпидемия коронавируса послужила катализатором этих настроений", – говорил в интервью РС социолог Сергей Белановский.

Сенсацией июля стали публикации о том, что главный акушер-гинеколог Минздрава России Лейла Адамян и её дочь приобрели в 2019 году элитную недвижимость в центре Москвы стоимостью более миллиарда рублей. При этом официальный доход Адамян за этот год был в 25 раз меньше. Приобретение недвижимости совпало с беременностью и родами олимпийской чемпионки по художественной гимнастике и депутата Госдумы Алины Кабаевой, которая рожала в столичном медицинском центре под присмотром Адамян. Кабаевой молва приписывает близкие отношения с Владимиром Путиным. 23 мая 2019 года, спустя пару недель после родов, Путин наградил Адамян орденом "За заслуги перед Отечеством".

В России скрывают не только личную жизнь президента, но и статистику смертей от коронавируса. В июле был уволен сотрудник Росстата Алексей Ракша, который обратил на это внимание. В интервью Радио Свобода Ракша рассказал о ежедневных сводках с "настоящей" статистикой, которую Росстат отправлял в российское правительство, и сделал собственную оценку, в соответствии с которой в России в ту пору от COVID-19 умерли не 10 тысяч, а более 30 тысяч человек. Все материалы Радио Свобода, посвященные пандемии, собраны в разделе "Коронавирус".

В августе интерес наших читателей привлекло интервью с живущим в США бизнесменом Александром Смирновым, который утверждал, что его отчим Михаил Осетинский (1951–2005) был одним из боссов "русской мафии" и участвовал в знаменитой афере "Сырье в обмен на продовольствие", к которой был причастен Владимир Путин.

В приоритете не промышленные прорывы, не социальная поддержка населения, а производство ракет

Мы опубликовали последнее слово инженера Александра Шабарчина, которого арестовали за то, что он выставил в центре Перми чучело Путина с надписью "военный преступник". "По всей стране всё деградирует. И я не могу не сопоставить это с несменяемостью власти. Власть ставит в приоритете не промышленные прорывы, не социальную поддержку населения, а производство ракет. Нам демонстрируют мультики о сверхчудесных ракетах, которые способны огибать системы ПВО, убивать людей и нанести урон иллюзорным врагам нашей родины. Вместо того чтобы отремонтировать больницы, они строят ракеты. Вместо того чтобы строить социальные объекты, мы почему-то производим оружие. Приоритет государства – непонятные военные кампании по всему миру. Вместо социальной помощи и льгот", – говорил Александр Шабарчин. Суд приговорил его к двум годам колонии, однако в ноябре реальный срок заменили условным.

Еще в 70-х годах Лукашенко был поставлен диагноз "мозаичная психопатия"

В августе после выборов президента Беларуси Александр Лукашенко начал жестоко расправляться с участниками акций протеста, и корреспонденты Радио Свобода рассказывали о том, что происходит в стране и как Кремль поддерживает узурпатора. Одним из самых популярных материалов стало интервью с психиатром Дмитрием Щигельским, который еще в 2001 году рассказал о том, что Лукашенко с юности наблюдался в Могилевской областной психиатрической больнице, где ему в середине 1970-х годов был поставлен диагноз "мозаичная психопатия".

В сентябре мы опубликовали интервью с Кэтрин Белтон, автором исследования "Люди Путина". Вот как она описала суть путинизма: "Это возрождение системы комитетской и советской, где все главные стратегические денежные потоки из страны – под контролем этой группы людей из бывших комитетчиков. Им удалось очень хорошо интегрироваться в западную экономику, 800 миллиардов долларов из российских денег находится на офшорных счетах – это больше, чем находится на счетах внутри России. Основные игроки – Ротенберги, Тимченко и другие близкие соратники Путина. Деньги, которые находятся за рубежом, – очень мощный инструмент, который можно использовать против Запада, коррумпировать западных чиновников и так далее. Один бывший комитетчик сказал мне, что это черная касса, которой мы можем пользоваться каждый день, чтобы подрывать западную систему изнутри".

В сентябре несколько мировых СМИ опубликовали материалы, основанные на крупной утечке документов из подразделения Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями. Эта утечка стала самой значительной со времен "панамских файлов" и позволила вскрыть неизвестные до сегодняшнего дня связи крупного бизнеса и политиков по всему миру, в том числе в России. Роман Шлейнов, региональный редактор Центра по исследованию коррупции и организованной преступности, рассказал Радио Свобода о подозрительных сделках Сергея Ролдугина и других друзей Путина.

В конце сентября главной темой новостей стало покушение на жизнь Алексея Навального, попытки российских властей не допустить эвакуации оппозиционера в Германию и выводы врачей из клиники "Шарите" о том, что Навальный был отравлен. Шокирующие подробности плана по устранению лидера оппозиции станут известны позже.

Забрали, что нашли – все флешки, мой ноутбук, ноутбук дочери, компьютер, телефоны – не только мой, но и мужа

"В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию", – написала в фейсбуке журналистка Ирина Славина и совершила самосожжение у здания УВД по Нижегородской области. Накануне у нее прошёл обыск по уголовному делу, возбуждённому в связи с организациями лекций "нежелательного" движения "Открытая Россия", к которому журналистка не имела отношения. У Славиной изъяли электронные устройства и личные вещи. "Забрали, что нашли – все флешки, мой ноутбук, ноутбук дочери, компьютер, телефоны – не только мой, но и мужа, – кучу блокнотов, на которых я черкала во время пресс-конференций. Я осталась без средств производства", –​ написала Славина. Публикации о трагической судьбе нижегородской журналистки стали главной темой октября наряду с сообщениями о состоянии здоровья Алексея Навального. 1 октября в журнале Spiegel было опубликовано интервью Навального, в котором он обвинил Владимира Путина в том, что тот отдал приказ его отравить. Ответ из Москвы был неадекватным. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что с Навальным работают сотрудники ЦРУ и инструктируют его, а главврач московской больницы имени Жадкевича и телеведущий Александр Мясников обрушился в своём телеграм-канале на оппозиционера: "Послушай, ты: хотели бы – ты бы ещё в первый день сдох!"

Несколько месяцев наши корреспонденты освещали акции протеста в Хабаровске, где началось массовое движение протеста после ареста губернатора Сергея Фургала.

Одной из главных тем ноября стал поток публикаций, посвященных секретам Владимира Путина. Журналисты выяснили, что его давняя знакомая Светлана Кривоногих владеет долей в банке "Россия", основным акционером которого является друг президента. Кроме того, ей принадлежит горнолыжный курорт, где в 2013 году проходила свадьба Катерины Путиной, и культурный центр в центре Санкт-Петербурга. В 2003 году Кривоногих родила девочку, "феноменально похожую" на Путина, с отчеством Владимировна. Еще одно расследование, о котором мы писали, посвящено петербургской предпринимательнице Дине Цилевич, которая благодаря близкому знакомству с нынешним директором Росгвардии Виктором Золотовым строит доходный бизнес в сфере, тесно связанной с государственными силовыми структурами.

В разделе "Америка голосует" мы публиковали репортажи из США, где в ноябре был избран новый президент, демократ Джо Байден.

В декабре поток публикаций об окружении Путина продолжился. Большой интерес вызвали истории о состоянии семейства Шамаловых и о том, что Любовь Кабаева, мать Алины Кабаевой, владеет квартирой в центре Москве стоимостью 600 миллионов рублей. А главной темой последнего месяца 2020 года стало расследование журналистов из нескольких стран, которые убедительно доказали, что за отравлением Алексея Навального стоит ФСБ, и привели детали спецоперации, которые невольно подтвердил один из ее участников.

В конце декабря мы опубликовали интервью с Сергеем Каневым, автором многочисленных журналистских расследований, вскрывших механизмы функционирования российского государства во времена Ельцина и Путина.

Они потеряли очень много из-за его авантюр в Крыму, в Донбассе, в Сирии

"Все такие режимы сменялись и очень плохо заканчивали. Сценарии могут быть разные. И протесты, и Путина может убрать его же окружение. Он надоел, у них миллиарды, им хочется жить по-другому, а он им мешает. "А, вы друг Путина. Извините". Они потеряли очень много из-за его авантюр в Крыму, в Донбассе, в Сирии. У всех силовиков, чиновников главная задача была украсть в России, вложиться на Западе, старость встретить в Швейцарии, в Испании в окружении любимых внуков, любовниц и жен. А теперь этого нет, так ради чего воровать?" – размышляет Сергей Канев.

Под конец года Госдума приняла очередной пакет законов, ставящих под запрет оппозиционную политическую активность. Иностранными агентами стали объявлять не только организации, но и российских граждан.

Комментарий члена Политкомитета партии "Яблоко" Льва Шлосберга, прозвучавший в программе Радио Свобода "Лицом к событию".

Люди их ненавидят, отношение к властям стало нецензурным

"Причина страха, совершенно очевидно, заключается в том, что они боятся проиграть выборы в Государственную думу, они боятся утратить конституционное большинство, вот эти две трети, которые позволяют им насиловать Конституцию в любой момент в любой извращенной форме. Совершенно очевидно, что общественное мнение изменилось за последние несколько лет. Все, что происходит с общественным мнением, отношением к Путину, отношением к "Единой России", отношением к действующей власти, после марта 2018 года все это идет под откос, начиная с повышения пенсионного возраста. Они боятся проиграть выборы даже при той машине фальсификации, которую они с этого года построили, все это трехдневное голосование на пеньках, возможность подменять бюллетени как угодно в любой момент времени. Но совершенно очевидно, что у них есть информация о том, что люди их ненавидят, отношение к властям стало нецензурным. Выйдите в маленьком городе Псковской области, в деревне, подойдите к магазину любого райпо, любого маленького частного предпринимателя, чудом выжившего в нашей глубинке, и спросите у выходящих из магазина людей, которые несут хлеб, сметану, молоко, кефир, водку, картошку, что они думают про Путина и что они думают про "Единую Россию", вы даже на Радио Свобода не процитируете ни один ответ просто потому, что вам будет не очень удобно публиковать такие высказывания. И это будет в любом городе, это будет в любой деревне".