Десятки оппозиционных активистов и бывших депутатов были арестованы в среду утром в Гонконге за покушение на национальную безопасность. Об этом сообщает CNN. Телеканал назвал это самыми масштабными репрессиями с момента вступления в силу закона о национальной безопасности, принятого в Китае в июне прошлого года.
Полиция сообщила о задержании как минимум 53 человек по обвинениям в подрыве государственной власти. По версии секретаря безопасности Гонконга Джона Ли, подозреваемые собирались вмешаться в законное исполнение правительством возложенных на него функций "путём массовых демонстраций". В офисе пекинского представителя заявили о попытках оппонентов устроить провокацию против избирательной системы. Так китайские власти расценили оппозиционные праймериз на выборы в городской парламент.
Экс-парламентарий Эмили Лау назвала происходящее "вопиющей попыткой запугать сторонников демократии", охарактеризовав аресты как "позорные и нелепые".
В числе задержанных – американский адвокат Джон Кланси. Об этом CNN рассказал его коллега Джонатан Ман. Это может стать первым случаем применения к иностранцу нового китайского законодательства о нацбезопасности. Его власти подозревают в финансировании оппозиции.
Энтони Блинкен, объявленный избранным президентом США кандидатом на пост госсекретаря, пообещал, что администрация Джо Байдена будет стоять на стороне народа Гонконга и выступать "против репрессий Пекина". По его словам, "массовые аресты демонстрантов являются нападением на тех, кто отважно защищает общечеловеческие права".
- С весны 2019 года до начала пандемии коронавируса в Гонконге продолжались протесты, вызванные попыткой принять в городе закон о выдаче подозреваемых в преступлениях судам континентального Китая. В результате протестов закон был отозван. Оппозиция успешно выступила на муниципальных выборах. Выборы в городской парламент, на которой оппозиция ожидала масштабного успеха, отменены властями под предлогом пандемии.
- В соответствии с соглашением между Лондоном и Пекином о передаче Гонконга под управление КНР, жителям Гонконга до 2047 года были гарантированы широкие специальные права, среди которых - свобода прессы, собраний и выражения мнений. Все они были по факту аннулированы принятым законом о национальной безопасности.
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