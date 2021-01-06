Десятки оппозиционных активистов и бывших депутатов были арестованы в среду утром в Гонконге за покушение на национальную безопасность. Об этом сообщает CNN. Телеканал назвал это самыми масштабными репрессиями с момента вступления в силу закона о национальной безопасности, принятого в Китае в июне прошлого года.

Полиция сообщила о задержании как минимум 53 человек по обвинениям в подрыве государственной власти. По версии секретаря безопасности Гонконга Джона Ли, подозреваемые собирались вмешаться в законное исполнение правительством возложенных на него функций "путём массовых демонстраций". В офисе пекинского представителя заявили о попытках оппонентов устроить провокацию против избирательной системы. Так китайские власти расценили оппозиционные праймериз на выборы в городской парламент.

Экс-парламентарий Эмили Лау назвала происходящее "вопиющей попыткой запугать сторонников демократии", охарактеризовав аресты как "позорные и нелепые".

В числе задержанных – американский адвокат Джон Кланси. Об этом CNN рассказал его коллега Джонатан Ман. Это может стать первым случаем применения к иностранцу нового китайского законодательства о нацбезопасности. Его власти подозревают в финансировании оппозиции.

Энтони Блинкен, объявленный избранным президентом США кандидатом на пост госсекретаря, пообещал, что администрация Джо Байдена будет стоять на стороне народа Гонконга и выступать "против репрессий Пекина". По его словам, "массовые аресты демонстрантов являются нападением на тех, кто отважно защищает общечеловеческие права".