Голунов дал показания по делу о подброшенных ему наркотиках

Журналист "Медузы" Иван Голунов дал показания по своему уголовному делу. Он рассказал, что после задержания неоднократно просил предоставить ему адвоката, но полицейские отказывались это делать, пишет "Медиазона".
- 24 декабря Московский городской суд приступил к рассмотрению по существу дела пятерых экс-полицейских УВД по ЗАО Москвы Игоря Ляховца, Максима Уметбаева, Романа Феофанова, Дениса Коновалова и Акбара Сергалиева.
- По версии следствия, Ляховец решил сфальсифицировать результаты оперативно-разыскной деятельности ради искусственного повышения показателей. Ляховец вступил в сговор с другими фигурантами дела, возглавив преступную группу. В итоге Ивана Голунова задержали, а наркотики подбросили в рюкзак. Кроме того, по указанию Ляховца его подчиненные подложили наркотики и в квартиру журналисту. Полицейских также обвиняют в том, что они применяли к Голунову насилие.
Досмотр Голунова провели принудительно: с журналиста сняли наручники, рюкзак поставили на угол стола, какое-то время журналист не видел свою сумку. Сергалиев положил рюкзак на стол, открыл большое отделение, и Голунов увидел сверху какой-то пакетик с какими-то цветными шариками, желто-зелеными. Журналист сразу сказал, что это не его.
Затем его снова заковали в наручники. В процессе заполнения протокола он сидел сбоку от стола на стуле с наручниками сзади. Полицейские предложили ему пойти "откатать пальчики". Голунов ответил, что нужен адвокат, если им нужно с ним что-то сделать, то полицейским придется тащить его на руках. В этот момент Максим Уметбаев ударил его в висок.
В кабинет заходил Ляховец, который, увидев понятого, сказал: "Привет Серега, ты что, болеешь, что ли?" Голунов спросил, знакомы ли они, и Ляховец ответил: "Ну нет, просто увидел человека в маске и спросил, здоров ли он".
Во время обыска в квартире Коновалов неоднократно выходил из помещения. В какой-то момент полицейский встал и прошел за шкаф, исчезнув из поля видимости Голунова, который стоял с другой стороны. Вспомнив, что ведется съемка, журналист стал громко говорить: "Денис, куда вы пошли, что вы там делаете?"
Через 10–15 секунд Коновалов вернулся из-за шкафа и сделал вид, что ничего не произошло. Еще через несколько минут его коллега Уметбаев сказал, что в комнате, наверное, закончили обыск, а Коновалов встал из-за стола и предложил еще посмотреть на шкафу. Полицейские взяли табуретку и нашли на шкафу большой подарочный альбом формата А2, Феофанов стал вытаскивать его и предупредил, что он очень тяжелый. Он вытащил альбом и отдал Сергалиеву, затем посмотрел на шкаф еще раз и вскрикнул: "Ой, там что-то лежит!" Там были два пакета, в одном из них лежал пластиковый серебряный предмет, впоследствии выяснилось, что это весы. В другом лежали какие-то цветные пакетики, целлофан и так далее.
- Корреспондента "Медузы" Ивана Голунова задержали 6 июня 2019 года по делу о сбыте наркотиков. Журналист утверждал, что запрещенные вещества ему подбросили полицейские. Задержание Голунова вызвало широкую общественную кампанию в его поддержку. В итоге дело против него закрыли. Заказчики преступления не найдены.
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