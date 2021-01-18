Голунов дал показания по делу о подброшенных ему наркотиках

Журналист "Медузы" Иван Голунов дал показания по своему уголовному делу. Он рассказал, что после задержания неоднократно просил предоставить ему адвоката, но полицейские отказывались это делать, пишет "Медиазона".

24 декабря Московский городской суд приступил к рассмотрению по существу дела пятерых экс-полицейских УВД по ЗАО Москвы Игоря Ляховца, Максима Уметбаева, Романа Феофанова, Дениса Коновалова и Акбара Сергалиева.

По версии следствия, Ляховец решил сфальсифицировать результаты оперативно-разыскной деятельности ради искусственного повышения показателей. Ляховец вступил в сговор с другими фигурантами дела, возглавив преступную группу. В итоге Ивана Голунова задержали, а наркотики подбросили в рюкзак. Кроме того, по указанию Ляховца его подчиненные подложили наркотики и в квартиру журналисту. Полицейских также обвиняют в том, что они применяли к Голунову насилие.

Досмотр Голунова провели принудительно: с журналиста сняли наручники, рюкзак поставили на угол стола, какое-то время журналист не видел свою сумку. Сергалиев положил рюкзак на стол, открыл большое отделение, и Голунов увидел сверху какой-то пакетик с какими-то цветными шариками, желто-зелеными. Журналист сразу сказал, что это не его.

Затем его снова заковали в наручники. В процессе заполнения протокола он сидел сбоку от стола на стуле с наручниками сзади. Полицейские предложили ему пойти "откатать пальчики". Голунов ответил, что нужен адвокат, если им нужно с ним что-то сделать, то полицейским придется тащить его на руках. В этот момент Максим Уметбаев ударил его в висок.

В кабинет заходил Ляховец, который, увидев понятого, сказал: "Привет Серега, ты что, болеешь, что ли?" Голунов спросил, знакомы ли они, и Ляховец ответил: "Ну нет, просто увидел человека в маске и спросил, здоров ли он".

Во время обыска в квартире Коновалов неоднократно выходил из помещения. В какой-то момент полицейский встал и прошел за шкаф, исчезнув из поля видимости Голунова, который стоял с другой стороны. Вспомнив, что ведется съемка, журналист стал громко говорить: "Денис, куда вы пошли, что вы там делаете?"

Через 10–15 секунд Коновалов вернулся из-за шкафа и сделал вид, что ничего не произошло. Еще через несколько минут его коллега Уметбаев сказал, что в комнате, наверное, закончили обыск, а Коновалов встал из-за стола и предложил еще посмотреть на шкафу. Полицейские взяли табуретку и нашли на шкафу большой подарочный альбом формата А2, Феофанов стал вытаскивать его и предупредил, что он очень тяжелый. Он вытащил альбом и отдал Сергалиеву, затем посмотрел на шкаф еще раз и вскрикнул: "Ой, там что-то лежит!" Там были два пакета, в одном из них лежал пластиковый серебряный предмет, впоследствии выяснилось, что это весы. В другом лежали какие-то цветные пакетики, целлофан и так далее.