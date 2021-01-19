Обвинение потребовало 25 лет колонии для рядового Шамсутдинова

Гособвинитель попросил назначить 25 лет лишения свободы в колонии строгого режима рядовому срочной службы Рамилю Шамсутдинову, который расстрелял восьмерых сослуживцев в войсковой части в Забайкалье . Заседание Второго восточного окружного суда состоялось во вторник, 19 января, сообщает ZabNews.

В ходе прений сторон адвокат потерпевших Сергей Грицко заявил, что от решения судьи по делу Рамиля Шамсутдинова зависит будущее российской армии. По мнению адвоката, "послабление в наказании даст сигнал для всех военнослужащих о том, что можно хватать оружие и стрелять во всех подряд".

Адвокат Шамсутдинова Лев Асауленко возразил, что излишне строгое наказание может "показать всем контрактникам и старослужащим, что можно продолжить издеваться над молодыми солдатами, заставлять их выполнять за себя обязанности".

Потерпевшие и родственники погибших заявили о намерении взыскать с Шамсутдинова 28 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда. Они также намерены обратиться к суду с требованием назначить подсудимому пожизненный срок.

От исковых требований отказалась вдова офицера Даниила Пьянкова, попросив суд назначить Шамсутдинову наиболее строгое наказание. Также отказался от иска Александр Эрлих – единственный военнослужащий, уцелевший в ходе инцидента в воинской части поселка Горный.

28 декабря суд присяжных в Чите признал солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова виновным в убийствах и покушении на убийство. При этом присяжные отметили, что подсудимый заслуживает снисхождения. Таким образом, Шамсутдинову могут назначить не более 13 лет и 4 месяцев лишения свободы - двух третей от максимально возможного по соответствующей статье наказания. Как сообщили Сибирь.Реалии в суде, оглашение приговора Шамсутдинову начнется 21 января.

22 декабря Рамиль Шамсутдинов выступил с последним словом в суде, раскаявшись в убийствах. "Довели меня до этой ситуации. Я этого не хотел. Я сам не понял, как это произошло. Я раскаиваюсь в содеянном", - сказал подсудимый.