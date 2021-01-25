Росреестр спрятал недвижимость главы МВД и его заместителя

Росреестр скрыл из своей информационной системы данные о недвижимости главы МВД России Владимира Колокольцева, его заместителя Игоря Зубова, а также представителя МВД Ирины Волк, пишет издание "Важные истории".

Так, из ЕГРН скрыта недвижимость Колокольцева и его семьи в деревне Шевелкино недалеко от подмосковной Балашихи, а также участок площадью больше 100 соток в элитном поселке Заречье в Одинцовском районе.

В случае с Зубовым речь идет о недвижимости стоимостью порядка 1,4 млн рублей в поселке Вербилки Талдомского района Московской области и участке площадью 70 соток в коттеджном поселке "Ландшафт" в подмосковной Жуковке. Кадастровую стоимость участка и домов в Жуковке "Важные истории" оценивают в более чем 120 млн рублей.

"Открытые медиа" уточняют, что этот участок давно не принадлежит Игорю Зубову. В 2002 году замминистра внутренних дел действительно приобрёл там землю, после чего его имя было скрыто, а владелец недвижимости указан как "Российская Федерация". Но в октябре 2003 года Зубов продал этот участок: в коде выписки осталось указание, что "гражданин Зубов И. Н." заключил договор купли-продажи с Нонной Джумаки. Последняя, судя по данным из реестра юридических лиц, занималась оптовой торговлей металлами и была соучредителем Фонда содействия развитию правоохранительных органов. Другим соучредителем НКО был сам Игорь Зубов.

Ранее Росреестр скрыл из информационной системы ЕГРН сведения о недвижимости руководства ФСБ и Минобороны, премьер-министра России Михаила Мишустина и главы "Роснефти" Игоря Сечина, а также других бывших и нынешних руководителей силовых ведомств, писали "Открытые медиа".

Из базы Росреестра исчезли:

сведения о министре обороны Сергее Шойгу и его заместителях, первом замминистра обороны Руслане Цаликове и главе МЧС Евгении Зиничеве;

сведения о недвижимости главы Генштаба Валерия Герасимова;

недвижимость руководства ФСБ, включая Алексея Седова, которого Guardian считает причастным к отравлению Алексея Навального;

сведения о секретаре Совета Безопасности, бывшем директоре ФСБ Николае Патрушеве, главе управления ФСБ по Москве и Московской области Алексее Дорофееве.

Росреестр уже вносил изменения в информацию о недвижимости, которая принадлежит крупным российским чиновникам. Так, сыновья генпрокурора России Юрия Чайки, Артём и Игорь, превратились в документах Росреестра в аббревиатуры ЛСДУ3 и ЙФЯУ9, а президент России Владимир Путин – в Игоря Сергеева-Градского.