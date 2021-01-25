“Ходят какие-то шайтаны”

Доброе утро!

В США от ковида умер телеведущий Ларри Кинг – тот самый, который задал Путину простой вопрос: “Что случилось с подводной лодкой «Курск»?” и получил простой ответ: “Она утонула”. Все прочее – о субботних митингах:

ФБК оценивает общее число участников акций с требованием освободить Навального в 250 – 300 тысяч человек. В Москве на улицы вышли, по оценкам Reuters, около 40 тысяч, в Петербурге – от 20 до 35 тысяч.

На акциях по всей России было задержано свыше 3600 человек, это рекорд.

Следственные органы заводят уголовные дела по самым разным статьям – от хулиганства до нарушения санитарных правил.

Страны Запада осудили насилие в отношении граждан, сегодня главы МИД стран ЕС обсудят ситуацию вокруг Навального. Следующая акция пройдет через неделю.

От Берлина до Амура

В субботу почти в ста городах России прошли акции с требованием освободить Алексея Навального. По оценке Леонида Волкова, главы региональных штабов Навального, в России в акциях приняли участие в общей сложности 250 – 300 тысяч человек. В Москве, по разным оценкам, протестовали от 40 до 20 тысяч человек, в Петербурге – от 20 до 35 тысяч. Небывалым для современной российской истории был региональный протест: крупный митинг прошел в Иркутске, в Якутске люди вышли на акцию, несмотря на то, что на улице было –53°. Вот видео с акций в регионах, вот еще. Вот подборка фотографий. Все эти протесты не согласовывались с властями.

В Москве люди собрались на Пушкинской площади и хотели двинуться в сторону Манежной, но путь им преградили, а Красную площадь перекрыли. В итоге люди направились в разные стороны, некоторые дошли до СИЗО Матросская Тишина, где сидит Навальный. Вот подробный репортаж. В Петербурге участники протеста собрались на Сенатской площади (вот разговор с одним из участников, сотрудником “Транснефти”), затем двинулись в сторону Невского, прорвались на проспект и дошли до площади Восстания.

Акции в поддержку Навального прошли и за границей.

По оценке пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, протест провалился: “Вышло мало людей, – сказал он. – Много людей голосуют за Путина”. ФБК анонсировал новые акции на следующих выходных, а москвичей призвал еще и прийти к Симоновскому суду 2 февраля – там будет рассматриваться ходатайство ФСИН о замене Навальному условного срока по делу “Ив Роше” на реальный. Тиктокерам уже заказали ролики об “усталости от этого шума с Навальным”.

Избиения и задержания

На акциях по всей России было задержано свыше 3600 человек – это исторический рекорд. В Москве задержали 1444 человека, в том числе Юлию Навальную, в Петербурге – 544. Вот разговор с Леонидом Драбкиным, координатором “ОВД-инфо”, которое подсчитывает задержанных и помогает им.

Задержанную в Москве Марию Алехину оштрафовали на 30 тысяч рублей, бывшую с ней Люсю Штейн (она муниципальный депутат) посадили на 10 суток. Юриста ФБК Любовь Соболь оштрафовали на 20 тысяч рублей (в пятницу ей выписали штраф в 250 тысяч). В Москве специально искали несовершеннолетних, чтобы задержать их – предположительно, в качестве “потерпевших” по заранее открытому уголовному дело о вовлечении несовершеннолетних в противоправную деятельность.

По всей стране задерживали и били журналистов. В квартиру на Пушкинской площади, откуда вел трансляцию телеканал “Дождь”, ворвались полицейские и забрали ведущего (до этого они пытались залезть на балкон, откуда шла трансляция, с балкона соседей).

По данным московского Департамента здравоохранения, за помощью обратились 29 пострадавших на акции, госпитализация никому не потребовалась. В Петербурге полицейские сломали руку бывшему журналисту томской телекомпании ТВ2 Сергею Колотовкину (он один из авторов идеи “Бессмертного полка”). Но самый страшный скандал поднялся из-за омоновца, который ударил ногой в живот 54-летнюю Маргариту Юдину. Нападение попало на видео и возмутило абсолютно всех. Женщина упала на землю и сильно ударилась головой о поребрик, ее увезли в реанимацию НИИ скорой помощи им. Джанелидзе, главврач которого старательно сообщал прессе, что лежащая в реанимации женщина прекрасно себя чувствует. В воскресенье в больницу к Юдиной пришел извиняться некий омоновец с цветочками: он объяснил свое поведение тем, что у него запотело забрало. На видео прекрасно видно, что забрало у него в момент удара было поднято. Здесь комментарии автора видео Ирины Матвеевой, петербургских политиков и адвокатов. Саму Юдину из больницы выписывают.

Здесь рассказ об избиениях в разных городах Сибири, а вот подборка монологов пострадавших из разных городов.

Масштабная месть

“Власть будет мстить. И месть эта будет масштабной”, – говорит адвокат Сергей Бадамшин. Уже сейчас заведено около десяти уголовных дел – не только в Москве, но и во Владивостоке, в Новосибирске. В Москве возбудили несколько дел по статье о применении насилия к представителю власти (государственные информагентства еще в субботу рассказывали о сорока пострадавших силовиках – в основном от снежков), есть дело о хулиганстве, о намеренной порче имущества, о перекрытии дорог и тротуаров (эту статью придумали совсем недавно – в качестве реакции на протесты в Беларуси) и даже о нарушении санитарных правил. Сейчас по этому делу допрашивают сидящих по спецприемникам сотрудников ФБК. По данным московской мэрии, которая знает о москвичах абсолютно все, в субботу на митинг пришли 19 больных Covid-19.

Роскомнадзор тоже не дремлет: “Новую газету” вынудили удалить статью о подготовке провокаций на митинге в Москве.

Официальная реакция и комментарии

Валерий Фадеев, глава Совета по правам человека при Путине, подчеркнул незаконность акций, а масштаб задержаний прокомментировал так: “Я абсолютно не вижу нарушения. Это что, первые задержания у нас?” Глава крупнейшей в парламенте “оппозиционной” партии сказал на пленуме ЦК КПРФ (у них в субботу был пленум): “Хозяева мировых транснациональных корпораций явно приняли решение о смещении Путина по сценарию “цветных революций”, разрушении нашей государственности. Навальный неспроста рукоплещет новому президенту США”.

Депутат Госдумы Адам Делимханов предложил помощь чеченцу, вступившему в рукопашный бой с омоновцами на Пушкинской площади. Речь его начинается так: “Как мы все знаем, в Москве и в регионах ходят какие-то шайтаны, делают митинги. Типа эти митингующие одобряют законы, по которым могут жениться мужик на мужике”. На федеральных телеканалах продолжали рассказывать о вовлекаемых куда-то не туда детях.

США и страны Европы осудили насилие против мирных демонстрантов. Лидер германской Свободной демократической партии Кристиан Линднер призвал к мораторию на достройку газопровода "Северный поток – 2" в связи с нарушениями прав человека в России. Сегодня ситуацию вокруг Навального будут обсуждать главы МИД стран-членов ЕС.

Американских дипломатов вызовут в МИД России из-за публикаций о протестах. Facebook на сутки забанил главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина, возмущавшегося “окончательно охамевшими” американцами.

Из комментариев: политолог Александр Кынев подчеркивает важность региональных протестов; политолог Николай Петров говорит, что у российских властей нет хороших выходов из сложившегося кризиса; Леонид Гозман ожидает введения чрезвычайного положения и отмены думских выборов, потому что Путина унизили; публицист Кирилл Мартынов думает, что Россия вошла в динамичную фазу обновления; глава издательства “НЛО” Ирина Прохорова отмечает поколенческую природу народного недовольства.

Вокруг света

В Минске и других белорусских городах люди в субботу выстраивались в цепи солидарности с политзаключенными, в частности с Игорем Лосиком, который уже 40 дней держит голодовку против незаконных обвинений в его адрес. Некоторые также высказывали солидарность с россиянами, митинговавшими за Навального. Задержаны более 140 человек.

На президентских выборах в Португалии переизбран Марселу Ребелу ди Соуза.

Хроники пандемии

По данным на утро воскресенья, суточный прирост новых случаев Covid-19 в России составил 21 127. Число инфицированных в стране с начала эпидемии – 3 миллиона 719 тысяч. Официальное число жертв достигло к утру воскресенья 69 462 человек (+491 за сутки).

В США число инфицированных с начала пандемии перевалило за 25 миллионов. Вакцинация по всему миру идет медленно из-за нехватки вакцины. Новые штаммы продолжают распространяться. Коронавирусом заразился президент Мексики (вакцину туда собирается поставлять Россия).

Шесть ссылок

Злободневное. Политэкономический анализ фильма ФБК “Дворец для Путина” или крайне интересный разговор с бывшим сотрудником петербургского агентства ФАН, одного из подразделений пригожинской "фабрики троллей".

Политэкономический анализ фильма ФБК “Дворец для Путина” или крайне интересный разговор с бывшим сотрудником петербургского агентства ФАН, одного из подразделений пригожинской "фабрики троллей". Лагеря. Рассказ о первом вооруженном восстании в системе советских лагерей – оно началось 24 января 1942 года и длилось десять дней. Или почти детективное расследование о пребывании поэта Николая Оцупа в итальянском концлагере Альберобелло (можно слушать).

Рассказ о первом вооруженном восстании в системе советских лагерей – оно началось 24 января 1942 года и длилось десять дней. Или почти детективное расследование о пребывании поэта Николая Оцупа в итальянском концлагере Альберобелло (можно слушать). Беседы с поэтами. Интервью Павла Рыбкина с итальянским славистом Стефано Гардзонио, выпустившим два сборника русских стихов. Или разговор Бориса Кутенкова с петербургским поэтом Валерием Шубинским.

Интервью Павла Рыбкина с итальянским славистом Стефано Гардзонио, выпустившим два сборника русских стихов. Или разговор Бориса Кутенкова с петербургским поэтом Валерием Шубинским. Больше интересных текстов и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени, заведенном специально для лонгридов.

Искренне Ваши,

Семь Сорок