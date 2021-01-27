В Киргизии бывший премьер-министр задержан по подозрению в коррупции

Бывший премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев задержан по подозрению в коррупции, сообщил 27 января Государственный комитет национальной безопасности. Чиновник возглавлял правительство больше двух лет, но в июне 2020 года подал в отставку.

Абылгазиев был задержан 26 января после допроса в Бишкеке, — передаёт Киргизская служба Радио Свобода. Бывшего главу правительства подозревают в незаконном расширении золотого рудника "Кумтор" в заповедной зоне. Кроме того, настаивает следствие, глава правительства приобретал имущество на суммы, в несколько раз превышающие его официальные доходы.

53-летний Мухаммедкалый Абылгазиев возглавлял правительство с 2018 года. Он подал в отставку 15 июня 2020 года на фоне обвинений в коррупции, связанных с распределением радиочастот в стране. Он отрицал обвинения, но заявил, что в условиях пандемии правительство должно "пользоваться полным доверием со стороны граждан".

Уголовное дело Абылгазиев не комментировал. В октябре финансовая полиция запретила ему выезжать из страны. Назначивший его президент Сооронбай Жээнбеков в том же месяце подал в отставку после массовых протестов против результата парламентских выборов.