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Грани времени

Как Навальный отобрал дворец у Путина! "Грани времени" с Мумином Шакировым. Эфир в 19:05

Алексей Навальный и "дворец Путина", коллаж

Сто миллионов просмотров "дворца президента" в Геленджике. Власть нервничает и готовится к протестам. Репрессивная машина Кремля против команды Алексея Навального. Обыски и аресты. На ком могли проверять яд, предназначенный для основателя Фонда борьбы с коррупцией. О чем говорили Байден и Путин по телефону?

Мумин Шакиров подводит итоги недели с политологом Александром Кыневым и с Андреем Коробковым – профессором Университета штата Теннесси.

Видеоверсия программы

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