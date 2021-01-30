Сто миллионов просмотров "дворца президента" в Геленджике. Власть нервничает и готовится к протестам. Репрессивная машина Кремля против команды Алексея Навального. Обыски и аресты. На ком могли проверять яд, предназначенный для основателя Фонда борьбы с коррупцией. О чем говорили Байден и Путин по телефону?

Мумин Шакиров подводит итоги недели с политологом Александром Кыневым и с Андреем Коробковым – профессором Университета штата Теннесси.

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