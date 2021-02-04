"Сидел на лавке", "спросил дорогу": как задерживали случайных прохожих

"Я не имею никакого отношения к митингам и оппозиции в целом. Всегда считал себя обычным мирным гражданином. 31 января пошел по своим делам в центр – в итоге 12 часов провел в автозаке", – рассказывает житель Петербурга Виталий. О том, что штаб оппозиционера Алексея Навального анонсировал акции 31 января, он узнал уже после задержания. В такой же ситуации оказались десятки россиян. Почти всем им вменяют "нарушение установленного порядка проведения митинга".

В России нет ни помощи, ни справедливости

Виталий шел в отдалении от протестующих, когда к нему подбежал полицейский и ударил палкой. На вопрос, за что его задерживают, ответил: "Вы заливали газом представителей органов правопорядка".

В автозаке его продержали 12 часов. "На всех протоколах я указал несогласие – говорил, что полицейские нарушили мою свободу передвижения", – рассказывает Виталий. На суд идти он не планирует: "Все равно без толку. В нашей стране нет ни помощи, ни справедливости".

– Что вы чувствовали во время задержания?

– Знаете, мне все это фильм "Освенцим" напомнило. Люди тащат людей в газовую камеру.

Житель Ярославля Вадим Гурьянов про акцию знал, но участвовать в ней не собирался – были другие дела. "Впервые в жизни решил не идти – и задержали", – говорит он. 31 января Гурьянов шел из дома в торговый центр на встречу с друзьями. "Так получилось, что мой маршрут частично совпал с маршрутом протестующих", – говорит Гурьянов. Всем нужно было идти через один парк.

Гурьянов специально отделился от толпы, шел с другой стороны улицы, никаких плакатов у него не было. Весь парк оказался огорожен. Гурьянов подошел к полицейскому, чтобы уточнить, как выйти к торговому центру. "В ответ я получил веселое тыкание антенной рации мне в лицо. А потом появились еще два омоновца. Они культурно взяли меня под руки и отвели в автозак", – рассказывает житель Ярославля.

Несколько часов его продержали в ОВД. В итоге составили протокол, в котором указали, что Гурьянов "нарушил порядок проведения публичного мероприятия" (ст. 20.2 КоАП), а также подрывал безопасность граждан в период пандемии.

Из участников протестов задерживали и тех, кто не выкрикивал лозунгов и не нес никаких плакатов. Доцента МГИМО Александра Тэвдоя-Бурмули с диабетом первого типа задержали вместе с дочерью 31 января в Москве у станции метро "Красносельская". По словам жены Тэвдоя-Бурмули, Анны Пожидаевой, они действительно планировали участвовать в акции, но шли тихо и не несли никаких плакатов.

Документы о диабете судья проигнорировала

"На Красносельской они вышли из толпы и зашли в "Макдональдс". Когда поели – свернули в переулок. Толпы рядом с ними уже не было. Тут к ним подбежали полицейские и схватили дочь", – рассказывает она. Отец потребовал отпустить ребенка. Полицейские отказывались. В итоге он предложил забрать его вместе с дочерью.

– Их посадили в автозак и отвезли в отдел МВД по Ярославскому району. Там их оставили на ночь, – продолжает Пожидаева, им вменяют "создание помех транспортной или социальной инфраструктуре и движению пешеходов" (ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП). При вынесении приговора документы о диабете судья просто проигнорировала, – рассказывает москвичка.

Согласно постановлению правительства, людям с таким заболеванием запрещено назначать административный арест.

Сначала Александра Тэвдоя-Бурмули оставили без инсулина. Позже ему пояснили, что выдавать препарат будут по необходимости, как и глюкометр. "Пребывание под стражей для людей с таким диагнозом опасно. Мы даже предоставили документы, что муж нестабилен. Он может потерять сознание от низкого сахара в любой момент", – говорит Пожидаева.

Сейчас Александр Тэвдой-Бурмули вместе с дочерью находятся в центре временного содержания иностранных граждан в Сахарово, поскольку столичные ОВД переполнены.

Похожая история произошла с еще одним задержанным во время акции 31 января у метро "Сухаревская" – он тоже не выкрикивал лозунгов и не нес плакатов.

Полицейские ведут себя безнаказанно

"Они с другом просто сидели на лавочке. Никаких плакатов у них не было. Они не кричали, вели себя спокойно", – рассказывает мама задержанного. В 12.30 к ним подошли полицейские и попросили пройти в автозак. Через час их доставили в отдел МВД по микрорайону Северное Тушино. Ночью перевезли в другое отделение в область, потому что в московских ОВД не было мест. На следующий день состоялся суд, где задержанных признали виновными в "создании помех транспортной или социальной инфраструктуре и движению пешеходов" (ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП) и арестовали на 15 суток.

Протокол им принесли только ночью, когда ушел адвокат от "ОВД-Инфо". В документах были чистые листы

– Они же просто сидели около метро в центре города. В районе Сухаревской никаких акций не планировалось проводить. Эта часть города не была запрещена к проходу или проезду, – добавляет мать задержанного молодого человека. – Сын говорит, что полицейские ведут себя абсолютно безнаказанно: ничего не объясняют и прессуют людей. Его оставили в спецприемнике до суда, потому что он отказался сдавать отпечатки пальцев. Протокол им принесли только ночью, когда ушел адвокат от "ОВД-Инфо". В документах были чистые листы. Это был протокол свидетеля об уголовном процессе.

Ее сын в итоге ничего не подписал. Не подписали и другие задержанные. Всего их в одном автозаке оказалось 25 человек. Судили всех в один день.

– Я не знаю все истории, но во время суда познакомилась с девушкой. Она ждала своего парня, – продолжает собеседница РС. – Его задержали, когда он наклонился, чтобы завязать шнурок. Они приехали посмотреть Москву, даже не знали, что там какой-то митинг намечается.

Акции 31 января стали вторым несогласованным шествием в поддержку Навального. Они закончились масштабными задержаниями по всей стране с применением силы со стороны полицейских. Всего, по данным "ОВД-Инфо", 31 января задержали больше пяти тысяч человек. Среди них – 82 журналиста.