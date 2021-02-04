Росреестр требует признать самовольными постройками и снести таунхаусы, построенные компанией архитектора усадьбы под Геленджиком, которую называют дворцом Путина. Суд уже отобрал у его компании землю, на которой они построены. Об этом рассказало издание "Медуза".

Государство забирает у вас землю, и никто не отвечает за это

Таунхаусы были построены компанией архитектора Ланфранко Чирилло в начале двухтысячных годов в посёлке Абабурово неподалёку от писательского Переделкина. Тогда он купил землю у администрации Одинцова, сейчас посёлок присоединён к Москве. В 2017 году суд отдал эту землю в собственность России, постановив, что одинцовская администрация не имела права её продавать.

Теперь московское управление Росреестра требует признать построенные на земле дома самовольными постройками и снести, ближайшее судебное заседание по иску состоится в феврале 2021 года. Чирилло в интервью "Медузе" заявил, что считает ситуацию "безумной".

"Просто невероятно, вы покупаете у государства землю, а потом государство забирает её у вас под каким-то предлогом, и никто не отвечает за это", – прокомментировал он тему журналистам. По его словам, эта история стала одной из причин, по которой он уехал из России, несмотря на то что получил российское гражданство.

Чирилло – итальянский архитектор, с начала девяностых годов работавший в России. Он работал для крупных российских бизнесменов, его студия проектировала дома в элитных районах Подмосковья, апартаменты и объекты для крупных компаний, например "Лукойла" и "Газпрома".

Прозвище архитектор Путина 61-летний итальянец получил за участие в проектировании дворца под Геленджиком, который, согласно многочисленным журналистским расследованиям, строился для президента России. В 2014 году Путин распорядился предоставить ему российское гражданство.

Уже в 2016 году он вернулся в Италию, по его словам, чтобы помочь в лечении умирающей от рака груди дочери. По словам архитектора, в ходе своей карьеры ему приходилось не только работать архитектором, но и консультировать богатых россиян, как использовать столовые приборы.

"Я заработал своё, я заработал деньги и уехал домой, и я доволен этим. Я горжусь тем, что сделал, для меня было честью научить российских миллиардеров пить Sassicaia и Masseto вместо того, чтобы глотать виски. Я уложил их спать в итальянских кроватях и заставил их полюбить нашу любовь к красоте", – заявил он в интервью La Reppublica. Сейчас он живёт в Дубае, его бизнес в России фактически свёрнут.