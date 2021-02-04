"Левада": уровень одобрения Путина среди молодежи упал на четверть за год

Только половина людей в возрасте от 18 до 24 лет одобряет деятельность Владимира Путина, показал опрос "Левада-центра", проведенный в январе 2021 года. С января 2020 года уровень одобрения президента России в этой группе упал на четверть, а по сравнению с 2014 годом, когда был аннексирован Крым — почти наполовину.

Минимальным январский уровень одобрения Путина оказался не только среди молодежи, но и в других возрастных группах. Падение в этих группах было не таким резким: среди людей 25–39 лет — на 34 процентов, 40–45 лет — на 25. Даже в самой лояльной действующему президенту группе 55+ уровень одобрения со времен аннексии Крыма упал на 9 процентов, хотя и остается очень высоким: его деятельность одобряют 74 процента против 51 среди самых молодых опрошенных.

Директор "Левада-центра" Лев Гудков в разговоре с "Открытыми медиа" отметил, что рост критического отношения к властям — продолжение той тенденции, которая развивается последние два года. "Пандемия здесь стала катализатором того накопления раздражения, которое складывалось раньше. На мой взгляд, это также связано с действиями Алексея Навального, возмущением от ареста и успехом фильма про Путина", — говорит Гудков.

В целом по всем возрастам уровень одобрения и неодобрения деятельности президента за последние четыре года принципиально не изменился. По данным за январь 2021 года, его деятельность одобряют 64 процента россиян. Не одобряют — 34.

Доля тех, кто считает. что дела в стране движутся в верном направлении, за последние четыре года тоже сильно не менялась. Сейчас так думает 49 процентов респондентов. Альтернативной точки зрения придерживается 40 процентов. Уровень доверия Путину с сентября 2020 года упал на 4 пункта, до 29 процентов, по результатам открытого опроса (то есть респонденты могли называть кого угодно). Навальному — вырос на 2 процента, до 5 процентов. Он на шестом месте в рейтинге доверия после Путина, Мишустина, Жириновского, Шойгу и Лаврова.

Уровень одобрения деятельности Путина и убежденности, что дела в стране идут в верном направлении, коррелируют с тем, откуда люди получают информации. Те, кто узнает новости из телевизора, доверяют президенту больше. Те, кто читает интернет-СМИ и интернет, — наоборот. В том, что дела в стране идут в верном направлении, уверены 57% из тех, кто смотрит телевизор, и только 39% из тех, кто читает онлайн-СМИ и соцсети. Одобряют Путина 74% и 52% соответственно.