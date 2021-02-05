Обвиняемый в поджоге машины Росгвардии арестован на два месяца

Таганский суд Москвы арестовал на два месяца 26-летнего Сергея Василенко, которого обвиняют в поджоге автомобиля Росгвардии на акции в поддержку Алексея Навального 31 января.

О задержании подозреваемого сообщалось в среду. Василенко проходит по уголовной статье об "умышленном уничтожении или повреждении имущества". Ему грозит наказание в виде принудительных работ до пяти лет либо лишение свободы на тот же срок, отмечает "Интерфакс".

Следствие утверждает, что на несогласованной акции в конце января арестованный поджег колесо машины Росгвардии. Пламя быстро потушили. Никто не пострадал.

"Медиазона" в связи с арестом Василенко напоминает, что управление Нацгвардии по Москве 31 января подтверждало возгорание подведомственной машины, указывая, что "причиной происшествия, по предварительной информации, стали технические неполадки". А в пресс-службе столичного управления МЧС в тот день ТАСС уточнили, что в заведенном автомобиле, предположительно, произошло короткое замыкание, вызвавшее возгорание.

С 23 января в Москве, а также других городах России прошло несколько несанкционированных акций в поддержку арестованного Алексея Навального. Полиция жестко разгоняла выступления, были задержаны более 11 тысяч человек. Сотни людей суды отправили под административный арест. Возбуждено множество уголовных дел, в том числе против ближайших соратников Навального.

Алексей Навальный 17 января по возвращении из Германии был задержан в аэропорту "Шереметьево". 2 февраля московский суд заменил ему условный срок на реальный по делу о хищении средств у компании "Ив Роше".

В Германии Алексей Навальный проходил лечение после отравление боевым ядом "Новичок" в Томске в августе прошлого года. В покушении на его жизнь оппозиционер обвиняет российские власти и лично президента Владимира Путина. Кремль заявляет о непричастности к преступлению. Российские чиновники отрицают сам факт отравления. Уголовное дело не возбуждено.

Судебное преследование Алексей Навальный называет политически мотивированным. Освободить его призвали многие западные политики, в том числе в руководстве США и Евросоюза.