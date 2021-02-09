Штаб ФБК в лице Леонида Волкова все-таки объявил акцию солидарности с Алексеем Навальным. Назначил ее на день любви, 14 февраля. Она по идее штаба должна пройти в 20 часов местного времени во дворах. Люди с фонариками "выкладывают" живые сердца. Такой заменитель уличного протеста. Эту казалось бы невинную идею пропаганда уже обозначила "предвестником революции", а Дмитрий Песков пригрозил, что "в кошки-мышки" власть со сторонниками Навального играть не будет. Прижмет за любой незаконный выход. Одновременно руководители ФБК, как и обещали, работают с заграницей, за что уже были окрещены предателями, под них в законодательство РФ готовят специальную уголовную статью. Об обстановке, в которой Россия и мир пытаются защищать Алексея Навального от произвола властей, аналитик Семен Новопрудский и политик Илья Пономарев. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева. Звоните в прямой эфир начиная с 19.05 по номеру 8-800-200-22-12
Разрыв сердца. "Любовную" акцию тоже раздавят?
Главные новости
Выбор Свободы
Популярное
1
Новое качество режима. Как напуганная власть разрушает страну2
"Они готовы и любят месить людей". Интервью с уволившимся полицейским3
"Аполитичная компания". Что будет с репутацией "Ив Роше"4
Явлинский ударил по Навальному5
Архитектор "Дворца Путина". Загадки карьеры Ланфранко Чирилло6
"Мы не согласны жить в казарме". Обращение к российским властям
Сказано на Эхе
-
Самое читаемое
-
Смотрят
-
Слушают
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.