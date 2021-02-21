Волков о санкциях: Кремль понимает "только язык силы"

Только персональные санкции против окружения Владимира Путина могут заставить Кремль задуматься об освобождении Алексея Навального - считает соратник оппозиционера Леонид Волков. Об этом он заявил агентству Reuters. В субботу, как сообщается, Волков встречается с политиками из стран ЕС в Брюсселе для обсуждения возможных санкций в связи с заключением Навального под стражу в России. Евросоюз ранее неоднократно призывал российские власти освободить Навального, называя его преследование политическим.

Ожидается, что в понедельник министры иностранных дел стран ЕС одобрят новые санкции в связи с делом Навального. Однако, как сообщали ранее источники ряда СМИ, в санкционный список могут войти только чиновники, причастные к его уголовному преследованию - а не крупные бизнесмены или другие люди из окружения Путина.

По словам Волкова, лучшее, что может сделать сейчас ЕС для освобождения Навального - оказать давление на приближённых Путина. Только в том случае, если "минусы от содержания Навального в тюрьме перевесят плюсы", Кремль может задуматься об освобождении оппозиционера. По словам Волкова, российские власти понимают только "язык силы", а попытки диалога, которые предпринимают европейские страны, воспринимаются Кремлём как слабость.

Ранее соратники Навального предложили США и ЕС ввести санкции против 35 граждан России, в том числе ряда видных бизнесменов с активами на Западе. Эта инициатива вызвала резкую критику в прокремлёвских СМИ и самом Кремле. Волков и другие инициаторы введения санкций заявляют, что они направлены не против России, а против конкретных лиц.

Волков также сказал Reuters, что сторонники Навального весной организуют "масштабные мирные протесты", но не привёл подробностей. После нескольких уличных акций протеста против ареста Навального, более 10 тысяч участников которых по всей России были задержаны, Волков в начале февраля объявил о паузе в протестах до весны.