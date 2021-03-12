Сложить и разделить. Сколько платят преподавателям вузов?

После очередной жалобы на низкие зарплаты ученых Владимир Путин потребовал от министра науки и высшего образования Валерия Фалькова проверить исполнение так называемых “майских указов”. Опубликованные почти девять лет назад указы предполагали, в частности, повышение зарплат вузовских преподавателей до двукратной средней зарплаты по региону. Отчитаться перед президентом правительство должно до 10 апреля. Свой мониторинг ситуации с зарплатами провел и независимый профсоюз “Университетская солидарность”. Его результаты есть в распоряжении Радио Свобода.

В опросе профсоюза приняли участие 120 вузовских преподавателей из Москвы и других городов. Они ответили на подробные вопросы о том, сколько и за какую конкретно работу они получают.

– Несколько лет назад министерство отчиталось, что преподаватели получают двойную зарплату по региону. Много раз декларировалось, что “майские указы выполнены”, но вузы и министерство отчитываются о белом шуме, – утверждает сопредседатель “Университетской солидарности” Андроник Арутюнов.

Уволили либо вывели за штат всех низкооплачиваемых преподавателей

По данным профсоюза, зарплата, которую преподаватели получают на руки, с 2012 года действительно выросла, но не до двукратной средней. Параллельно произошел очень сильный, явно опережающий рост зарплат рост нагрузки, в том числе неучебной. Преподавателям теперь надо заполнять гораздо больше отчетов, от них требуют привлекать гранты в вузы. Гранты зачастую тоже считают за якобы повышение зарплаты.

– [Для улучшения показателей] уволили либо вывели за штат всех низкооплачиваемых преподавателей. Типичный сюжет: приписать к кафедре, например, проректора с очень высокой зарплатой, тогда автоматически “растет” средняя зарплата на кафедре. Либо нагрузка остается той же, но с полной ставки всех переводят на полставки: за счет этого якобы зарплата увеличивается в два раза, – отмечает Арутюнов.

В некоторых вузах за прошедшие после “майских указов” девять лет зарплата реально росла, но пропорционально нагрузке: например, если за четыре пары педагогу платили 10 тысяч рублей, то теперь ему же надо вести восемь пар и за это платят 20. Таким образом, никакого повышения собственно оплаты труда педагогов не произошло.

– Как и раньше, работать только в вузе практически невозможно. Зарплата вузовского преподавателя состоит из постоянного оклада и надбавок. Оклады составляют около половины зарплаты. Чтобы получать надбавки, надо параллельно преподаванию заниматься наукой, целевые показатели могут выставляться совершенно бешеные: например пять статей [за год в журналах, индексируемых в базе] “Скопус”, – рассказывает он.

“Университетская солидарность” рассчитала среднюю месячную и почасовую оплату вузовских преподавателей в России.

Ни один нормальный репетитор за такие деньги работать не будет

– Основная часть ответивших на наши вопросы – доценты. Это среднестатистические преподаватели: не старые профессора и не начинающие ассистенты. По нашему мониторингу, средняя зарплата доцента – 35–39 тысяч рублей в регионах. В Москве – 55 тысяч. На этом разговор о “выполнении майских указов” можно заканчивать. В отдельных регионах это чуть выше средней зарплаты, а в основном даже ниже. Также мы посчитали цену академического часа, “горловую нагрузку” [сколько преподаватель получает за проведение лекций и семинарских занятий]. В среднем она около 400 рублей в час у доцентов, и 542 рубля – у профессоров. Сравнивать это можно с оплатой репетиторов: ни один нормальный репетитор за такие деньги работать не будет, – объясняет Арутюнов.

По данным “Университетской солидарности”, в вузах у преподавателей зачастую выше нагрузка, чем предусмотрено нормативами Министерства науки и высшего образования.

– Есть норматив Минобра, что годовая учебная нагрузка не может быть более 900 часов. Большинство ответивших на наши вопросы преподавателей, особенно в регионах, имеют 900 часов занятий в год, хотя в эти 900 часов также должно включаться и время на подготовку к занятиям. В других странах учебная нагрузка обычно ниже раза в два, – отмечает сопредседатель вузовского профсоюза.

Исследование “Университетской солидарности” для Радио Свобода прокомментировала Марина Боровская, президент Южного федерального университета.

– Работа научно-педагогического работника складывается, во-первых, из учебной нагрузки. Она делится на аудиторную и всякого рода консультации. Обычно это 650–700 часов. В целом нагрузка преподавателя – 1530–1540 часов. Сюда входит участие в семинарах, научная работа, конференции, воспитательная работа со студентами. Напрямую перекладывать зарплату преподавателя на стоимость часа [занятий] не очень правильно. [Задачи у преподавателей] многомерные, – считает Боровская.

Один профессор получает много, и за счет него якобы и другие получают много

Она отмечает, что доходы вузов складываются из разных источников: средства от государства, гранты от фондов, совместные проекты с бизнесом, оплата обучения студентами. Дифференциация доходов преподавателей неизбежна, так как уровень их востребованности совершенно разный. При этом Боровская также отмечает сложности с тем, каким образом в вузах выполнены “майские указы”.

– В указе речь идет о средней заработной плате. Это требование университеты выполняют. Но совершенно правильно президент говорит, что получается “средняя температура по больнице”. Один профессор получает много, и за счет него якобы и другие получают много: якобы средняя зарплата [преподавателей] оказывается 200% от средней по региону. Нужно поднимать зарплату молодым ученым, пока не имеющим научных результатов, академического признания. Нужен также уровень минимальной оплаты: например, не ниже средней по региону, – предлагает она.

Пресс-служба Министерства высшего образования и науки не предоставила комментарий Радио Свобода.