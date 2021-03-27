Юлия Навальная требует отпустить мужа. Алексея пытают бессонницей. Кремль не реагирует на жалобы общественности и супруги политика. Год назад в России объявили локдаун. Рынок труда в эпоху пандемии. Изрядно общипанный, но не побежденный русский бизнес. Еще один губернатор за решеткой. Борьба с коррупцией или подготовка к выборам?

Мумин Шакиров подводит итоги недели с экономистом Евгением Гонтмахером и председателем совета "Transparency International – Россия" Еленой Панфиловой. В программе также участвуют глава рекрутингового портала SuperJob Алексей Захаров и экс-политзаключенный, бывший менеджер компании "ЮКОС" Владимир Переверзин.

Видеоверсия программы

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