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Грани времени

Приказ убить Навального мы никогда не увидим! "Грани времени" с Мумином Шакировым. Эфир в 19:05

Алексей Навальный, коллаж

Смерть Навального может вывести на улицы российских городов большое число людей! Путин-политик действует в духе средневековой Италии эпохи семейства Медичи. Власть не даст снять сериал "Карточный домик Кремля". Роскошный дворец в Геленджике – это желание доказать себе, что все это происходит по-настоящему.

Мумин Шакиров подводит итоги недели с писателем и сценаристом Дмитрием Глуховским.

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