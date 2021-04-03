Смерть Навального может вывести на улицы российских городов большое число людей! Путин-политик действует в духе средневековой Италии эпохи семейства Медичи. Власть не даст снять сериал "Карточный домик Кремля". Роскошный дворец в Геленджике – это желание доказать себе, что все это происходит по-настоящему.

Мумин Шакиров подводит итоги недели с писателем и сценаристом Дмитрием Глуховским.

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