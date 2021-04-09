Защита Навального обжаловала публикацию кадров с ним из колонии

Защита отбывающего наказание Алексея Навального обжаловала публикацию видеокадров с ним, сделанных в исправительной колонии № 2 в городе Покрове Владимирской области. Об этом сообщила адвокат Ольга Михайлова, передает РИА "Новости". Куда была подана жалоба, Михайлова не уточнила.
Уголовно-исполнительный кодекс запрещает брать интервью у лиц, находящихся в колонии, без их письменного согласия, объяснила адвокат. Её подзащитный не давал такого согласия, поэтому обнародованные интервью и видеосъемки абсолютно незаконны, подчеркнула Михайлова.
2 апреля Life опубликовал видеозаписи с камер наблюдения в колонии, на которых снят Навальный. Издание отметило, что политик "прогуливается степенной, уверенной походкой". А телеканал RT выпустил репортаж из колонии, в котором был разговор с оппозиционером.
Михайлова также сообщила, что защита Навального регулярно подаёт жалобы во ФСИН, Генпрокурору России, владимирские подразделения этих ведомств и в колонию № 2. Сам Навальный, по её словам, также ежедневно пишет заявления. Пока никакой реакции на них не было, кроме визита медиков ФСИН из Владимира.
- Алексей Навальный отправлен в колонию решением Симоновского суда Москвы от 2 февраля по делу "Ив Роше". Оппозиционер должен будет провести в заключении около двух с половиной лет.
- Навальный жалуется на здоровье и объявил голодовку с требованием допустить к нему врача. Врачи в колонии обнаружили у него на МРТ две грыжи. Ранее Навального перевели в тюремную медсанчасть из-за "симптомов острого респираторного заболевания". Политик сообщил через своих адвокатов, что трое из пятнадцати человек в его отряде госпитализированы с туберкулёзом. У самого Навального тюремные врачи зафиксировали высокую температуру и сильный кашель. Накануне ему сделали флюорографию.
- Его личный врач, глава "Альянса врачей" Анастасия Васильева и его адвокаты настаивают, что политик не получает адекватной медицинской помощи. ФСИН утверждает, что политику оказывают необходимую помощь.
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