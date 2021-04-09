Защита Навального обжаловала публикацию кадров с ним из колонии

Защита отбывающего наказание Алексея Навального обжаловала публикацию видеокадров с ним, сделанных в исправительной колонии № 2 в городе Покрове Владимирской области. Об этом сообщила адвокат Ольга Михайлова, передает РИА "Новости". Куда была подана жалоба, Михайлова не уточнила.

Уголовно-исполнительный кодекс запрещает брать интервью у лиц, находящихся в колонии, без их письменного согласия, объяснила адвокат. Её подзащитный не давал такого согласия, поэтому обнародованные интервью и видеосъемки абсолютно незаконны, подчеркнула Михайлова.

2 апреля Life опубликовал видеозаписи с камер наблюдения в колонии, на которых снят Навальный. Издание отметило, что политик "прогуливается степенной, уверенной походкой". А телеканал RT выпустил репортаж из колонии, в котором был разговор с оппозиционером.

Михайлова также сообщила, что защита Навального регулярно подаёт жалобы во ФСИН, Генпрокурору России, владимирские подразделения этих ведомств и в колонию № 2. Сам Навальный, по её словам, также ежедневно пишет заявления. Пока никакой реакции на них не было, кроме визита медиков ФСИН из Владимира.