Глава HRW осудил происходящее с Алексеем Навальным в колонии

Исполнительный директор международной правозащитной организации Human Rights Watch Кеннет Рот назвал происходящее с оппозиционером Алексеем Навальным в покровской колонии "попыткой жестоко унизить лидера оппозиции". В интервью телеканалу "Дождь" Рот отметил, что у организации нет доступа к заключенному, и правозащитники буквально по крупицам собирают информацию о том, что происходит с Навальным в колонии.

По словам главы Human Rights Watch , он увидел попытки "сломать" политика в том, что, во-первых, над Навальным издевались в тюрьме. Его будили каждый час, чтобы проверить, не сбежал ли он. Кроме того, у оппозиционера есть несколько медицинских проблем. Это – две межпозвоночных грыжи, от которых он испытывает сильную боль, респираторные заболевания и лихорадка. Несмотря на это Навальному отказывают в предоставлении независимой медицинской помощи, добавил правозащитник.

Кеннет Рот подчеркнул, что правозащитники очень обеспокоены состоянием Навального — как и весь остальной мир. Если Навальный умрёт в колонии, "мир будет в бешенстве", сказал он в интервью "Дождю".

Обращаясь к российским властям глава Human Rights Watch сказал : " Не пытайтесь обмануть себя, думая, что если вы избавитесь от Навального, если вы отправите его в колонию, таким образом, вы избавитесь от стремления российского народа к демократии. Это совершенно разные вещи. Да, Навальный важный лидер, важный катализатор, но стремление к демократии, желание победить коррупцию, потребность в правительстве, которое служит людям, а не олигархам — все это гораздо глубже и гораздо шире, чем фигура Алексея Навального», — заявил исполнительный директор международной правозащитной организации Human Rights Watch Кеннет Рот.

2 февраля Симоновский суд Москвы отправил Алексея Навального в колонию по уголовному делу "Ив Роше" 2013 года, которое Европейский суд по правам человека признал неправомерным. Оппозиционер должен будет провести в заключении около двух с половиной лет.

Спустя полтора месяца Навальный заявил о резком ухудшении состояния здоровья. С его слов, он испытывает сильные боли в спине и у него пропадает чувствительность конечностей. При этом Навальный не получает должной медицинской помощи, а администрация колонии не допускает к нему гражданского специалиста. Во ФСИН при этом отрицают проблемы со здоровьем у Навального.

31 марта Алексей Навальный объявил голодовку с требованием допустить к нему врача. Ранее сообщалось, что администрация колонии угрожает Навальному принудительным кормлением.