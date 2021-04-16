В Дагестане завели дело об избиении сотрудника штаба Навального

Полицейские в Дагестане завели уголовное дело о нападении на Руслана Аблякимова - бывшего координатора местного штаба оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает "МБХ медиа".

Аблякимов заявил, что подробностей пока мало, он ждёт вызова на допрос. В ночь на 20 февраля на сторонника Навального напали неизвестные, когда он вместе с двумя знакомыми девушками находился на смотровой площадке на склоне горы Тарки-Тау. По его словам, около семи человек повалили его на землю и избили.

Как сообщал Аблякимов, до этого несколько дней за ним следили неизвестные, пока он пытался открыть в Махачкале штаб Навального. Главным препятствием он тогда называл трудности с поиском помещения: собственники опасаются вести дела с оппозицией. После нападения Аблякимов уехал из республики.