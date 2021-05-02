Православные отмечают Пасху в условиях коронавирусных ограничений

Православные христиане отмечают 2 мая один из главных христианских праздников, Светлое Христово Воскресение, в условиях ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией.

При этом, как отмечает РБК, в России в нынешнем году, в отличие от предыдущего, строгие ограничения не вводились. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на пасхальном богослужении в кафедральном соборном храме Христа Спасителя заявил, что Пасха дарит надежду на прекращение распространения COVID-19. О скорейшем преодолении болезни просили во время праздничных богослужений и верующие в других странах.

В Иерусалиме, накануне Пасхи, верующие собрались у храма Гроба Господня на церемонию схождения благодатного огня. Пройти на территорию храма разрешалось лишь тем, кто вакцинировался от COVID-19.

В Израиле большинство карантинных мер ранее были сняты, включая требование носить защитные маски в общественных местах. Страна считается мировым лидером по доли населения, вакцинированного против коронавирусной инфекции.

В годы, предшествовавшие пандемии COVID-19, на религиозные церемонии в Иерусалим и Вифлеем в период православной Пасхи приезжали десятки тысяч паломников и туристов. В этом году из-за коронавируса авиаперелёты до сих пор ограничены.

Вселенский патриарх Варфоломей I, который считается духовным лидером православных христиан мира, провёл в эти выходные несколько праздничных служб при ограниченном числе верующих из-за строгого локдауна в Турции. В Греции на период праздников также действуют ограничения, тогда как правительство готовится уже со следующей неделе возобновить приём иностранных туристов. Многие церковные церемонии проходят сейчас в Греции на открытом воздухе, а внутри храмов людей просят соблюдать дистанцию и носить маски.

В Ливане, где в связи с коронавирусной инфекцией был введён комендантский час, храмам позволили проводить пасхальные службы лишь при 30-процентной загруженности.

В Египте, где живут около 10 миллионов христиан-коптов, священников также обязали ограничить число участников праздничных богослужений – не больше 25 процентов от обычной вместимости.