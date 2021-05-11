В Хабаровске полиция задержала художника Максима Смольникова (подписывает свои работы как Xadad) из-за комментария по поводу уголовных дел, заведенных на разных жителей России за публикации о взрыве в архангельском УФСБ в октябре 2018 года. У него прошел обыск. Об этом сообщает Сибирь.Реалии со ссылкой адвоката Константина Бубона.

По информации юриста, на Смольникова завели уголовное дело об оправдании терроризма из-за комментария на странице во "ВКонтакте". "Точное содержание поста неизвестно, но он от 2018 года. Касается гибели Михаила Жлобицкого в архангельском ФСБ и дел, которые за комментарии о нем завели на журналистов и просто пользователей сети", - сообщил адвокат.

В сети Смольников регулярно выкладывал рисунки на актуальные темы, такие как поправки в Конституцию, арест бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, пенсионная реформа.

31 октября 2018 года 17-летний студент колледжа Михаил Жлобицкий вошел в здание ФСБ в Архангельске и привел в действие самодельное взрывное устройство. В результате взрыва он погиб. Пострадали трое сотрудников ФСБ.