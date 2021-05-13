Золотов предложил ограничить продажу оружия после трагедии в Казани

На совещании президента Владимира Путина с правительством глава Росгвардии Виктор Золотов выступил с предложениями об ужесточении правил обращения граждан с оружием:

возраст для покупки гражданского оружия в России нужно повысить с 18 лет до 21 года;

медицинские справки нужно выдавать не в частных клиниках, а в государственных;

ввести прохождение курса молодого бойца для получения охотничьего билета;

владеть нарезным оружием можно будет после 5 лет владения гладкоствольным;

психологическое тестирование для желающих получить оружие.

11 мая после трагедии в школе №175 в Казани Путин поручил Росгвардии срочно заняться ужесточением правил оборота гражданского оружия.

Жертвами стрельбы в школе №175 в Казани стали семеро детей и две учительницы, еще 23 человека были госпитализированы. Стрельбу устроил 19-летний Ильназ Галявиев, на которого официально было зарегистрировано оружие. По решению суда Галявиев арестован, ему предъявлено обвинение, вину он признал.

Галявиев готовился к нападению почти месяц, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники, близкие к следствию. В последнее время молодой человек жил один, его родственники переехали на дачу, так как Галявиев проявлял агрессию и вел себя неадекватно, сообщает газета.Разрешение на покупку оружия он получил 12 апреля, и через два дня приобрел пятизарядное полуавтоматическое ружье Hatsan Escort и патроны, примерно за 30 тысяч рублей.

Инструкцию по созданию самодельного взрывного устройства, которое он позже активировал в школе, Галявиев нашел в интернете. Рецепт предполагал использование селитры, пишет газета, которую злоумышленник заказал в онлайн-магазине. Галявиев, по данным издания, изготовил как минимум две бомбы, начиненные поражающими элементами. Одну из них он оставил дома, вторую взял с собой в школу.

Перед нападением Галявиев приходил в гимназию несколько раз. 11 мая он был там дважды. В первый раз он был без оружия, внутрь его не пустила вахтер. Во второй раз он пришел с оружием, заряженным пятью патронами. Остальные боеприпасы находились в карманах и рюкзаке.

Галявиев пошел по школьным коридорам, пытаясь при этом открыть двери классов, однако их заперли после предупреждения по громкой связи. Одновременно Галявиев стрелял в учеников и учителей, которые попадались ему на пути. В одном случае ружье дало осечку и люди, в которых целился молодой человек, успели скрыться. Когда стали слышны сирены приближающихся машин Росгвардии, напавший сложил оружие и с поднятыми руками вышел к силовикам.