Тихоокеанский бриз. Артемий Троицкий изучает городской поп

Хедлайнеры сто девяносто третьего выпуска подкаста и радиопрограммы "Музыка на Свободе"​ – японские исполнители стиля city pop. Поскольку рок-критик Артемий Троицкий убеждён в том, что хорошая музыка не знает границ, он не ограничивается изучением балалайки и мандолины.

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Сейчас многие уже забыли, а ведь было, и не так давно, такое время, когда Китай ещё лежал в коммунистических руинах, про Южную Корею вообще мало кто слышал, а вся модная техника и половина автомобилей производились в стране под названием Япония. Да, если бытовая электроника, то Panasonic, Akai, Toshiba, Technics и, конечно, Sony! Если музыкальные инструменты, то Yamaha, Roland, Korg, на худой конец – дешёвый Casio. Япония в 1970–1980-е годы была непререкаемой столицей экономического чуда, и в музыкальной индустрии в том числе. С одной важной оговоркой: собственно японская музыка и её исполнители за пределами островов были практически неизвестны. Сегодня аналогичный синдром испытывает КНР, наводнившая всю планету своей продукцией, но не запустившая в мир, в отличие от Кореи, ни одного получившего глобальную популярность артиста. Однако своя музыка в Японии, разумеется, была, и притом весьма качественная.

Был в Японии и рок (там его называли group sound), и фолк, и джаз, но мейнстримовским направлением стал стиль, который сами японцы назвали city pop (не путать с "синти-поп"). Это стопроцентно "западническая" музыка, без малейшего намёка на дальневосточный колорит. В жанровом отношении – смесь американского софт-рока, диско/фанка и электронной "новой волны". Богатые аранжировки и продакшн, максимально гладкий, комфортный саунд, японский язык. Исчерпывающее представление о сити-поп даёт недавно вышедший двухтомный сборник Pacific Breeze: Japanese City Pop, AOR & Boogie, охватывающий период с 1972 по 1986 год.

Изуми Кобаяси исполняет "Кофейную румбу"

Начнём знакомство с "Кофейной румбы" в исполнении клавишницы и вокалистки Изуми Кобаяси. Запись 1982 года, альбом Nuts, Nuts, Nuts. Песенка старинная, венесуэльского происхождения. Изуми в первую очередь известна как композитор и автор песен к аниме, в том числе знаменитой серии Urusei Yatsura. В середине 1980-х артистка вышла замуж за немецкого электронщика Хольгера Хиллера и переехала с ним в Лондон. В Европе Кобаяси напрочь забросила поп-музыку (хотя и поработала немножко с Depeche Mode) и сосредоточилась на академической композиции.

Юкихиро Такахаси и "Слёзы из сухих глаз"

Юкихиро Такахаси – один из самых известных за пределами Японии музыкантов. В 1970-е годы был участником глэм-роковой группы Sadistic Mika Band, выпустившей несколько пластинок в Англии, а затем был электробарабанщиком и вокалистом в прославленном трио Yellow Magic Orchestra, вместе с Рюити Сакамото и Хоруоми Хосоно. На треке "Слёзы из сухих глаз" (альбом Neuromantic, 1981) Такахаси аккомпанируют, среди прочих, Фил Манзанера и Энди Маккей из Roxy Music. В прошлом году 68-летний музыкант перенёс тяжёлую операцию, но продолжает работать; в его каталоге порядка полусотни альбомов.

Тацуми Тоёсима с композицией "Мачибуке"

Тацуми Тоёсима, на родине более известная как просто Тацц, – ещё одна девушка-композитор. Прежде, чем стать популярной сити-поп-певицей, она сочиняла музыку для рекламных джинглов и, позже, телевизионных шоу. Хитовая песенка "Мачибуке" – с её второго альбома Tomadoi Twilight (1979).

Эиичи Отаки с песенкой 指切り

Эиичи Отаки известен в Японии не только как автор, продюсер и исполнитель, но и как музыковед и уникальный знаток американской музыки. В начале 1970-х он вместе с басистом Хоруоми Хосоно и ударником Такаси Мацумото создал Happy End – самую известную японскую рок-группу того периода, сохраняющую культовый статус до сих пор. Хосоно впоследствии вошёл в состав Yellow Magic Orchestra, а Отаки записал множество сольных альбомов с разными составами и в разных стилях, от фолка до психоделики.

Кимио Мицутани и его друзья со шпионской темой

"Тема из "Киндаити Косуке" – самый экзотический и нетипичный трек на сборниках "Тихоокеанский бриз". Это смачный шпионский сёрф, посвящённый герою культового японского сериала, детективу Киндаити Косуке (демонический романтик; в отличие от Шерлока Холмса, играл не на скрипке, а на японской флейте). Исполняет супергруппа во главе со знаменитым в Японии гитаристом Кимио Мицутани. Это, конечно, не совсем (точнее, совсем не) лощёный сити-поп, но пьеса мне так понравилась, что не включить её в выпуск "Музыки на Свободе" я не мог! Хочу заверить, что экскурсии по архивной музыке Японии обязательно продолжу, она того заслуживает.

Плей-лист 193-го выпуска "Музыки на Свободе":

1. The Monochrome Set (UK). Rest, Unquiet Spirit, LP Fabula Mendax

2. Ebony Steel Band (UK). The Model, LP Pan Machine

3. The Ridiculous Trio (USA). TV Eye, LP Plays The Stooges

4. Le SuperHomard (France). Springtime, LP Meadow Park Lane

5. Temples (UK). The Beam, LP Hot Motion

6. Izumi Kosayashi (Japan). Coffee Rumba”, LP Pacific Breeze

7. Yukihiro Takahashi (Japan). Drip Dry Eyes, LP Pacific Breeze

8. Tazumi Toyoshima (Japan). Machibouke, LP Pacific Breeze

9. Eiichi Ohtaki (Japan). Yubikiri, LP Pacific Breeze 2

10. The Mystery Kindaichi Band (Japan). Kindaichi Kosuke No Theme, LP Pacific Breeze 2

11. Fumaça Preta (Portugal/Holland). Aqui abajo, LP Pepas

12. Olivia Jean (USA). Garage Bat, LP Night Owl

13. Mascarimiri (Italy). Rebetiko ‘nammuratu, LP Nou?

14. The Paranoyds (USA). Hungry Sam, LP Carnage Bargain

15. Como asesinar a Felipes (Chile). Deber saber los huasos, LP MMXX

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