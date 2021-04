Отпуск в Хорватии. Артемий Троицкий едет на Балканы

Хедлайнеры сто восемьдесят восьмого выпуска подкаста и радиопрограммы "Музыка на Свободе"​ – исполнители разных жанров и творческих направлений из Хорватии, в основном всё-таки в жанре этно. Рок-критик Артемий Троицкий по обыкновению внимательным образом изучает малоизученное, чтобы выбрать самое лучшее.

Совсем недавно я рассказывал о музыкальной Словении, а теперь на очереди её соседка Хорватия. Увы, не будет большим преувеличением сказать, что за пределами страны хорватская популярная музыка практически неизвестна. Если Босния и Сербия могут похвастаться Гораном Бреговичем, Словения – культовыми Laibach, то Хорватия ни одной поп-звезды, даже южноевропейского масштаба, пока не зажгла. Я, как вы знаете, серьёзно интересуюсь музыкой малых стран, но единственная хорватская рок-группа, засветившаяся на моём радаре, – это The Bambi Molesters, отличный гитарный surf-квартет из города Сисак (одна из их инструментальных пьес даже звучит в знаменитом сериале "Во все тяжкие"). Да и о них уже лет 10 ничего не слышно. Возможно, дело в том, что Хорватия – слишком красивая и слишком уютная страна, с длиннющей береговой полосой и массой бутиковых островов; страна, в которой процветают курортный туризм и спорт, где молодёжи недосуг торчать в прокуренных подвалах и гаражах.

The Bambi Molesters с композицией Chaotica из сериала Breaking Bad

Тем не менее, если как следует покопаться, то хорошую музыку в Хорватии найти можно. Начнём с Kries (так называется один традиционный местный народный обряд) – пожалуй, самого "засвеченного" за границей из хорватских ансамблей. Существует он уже около 20 лет; лидер Kries – автор песен и вокалист Моймир Новакович; стиль – энергичный рок с сильным этническим влиянием. Только что, после десятилетнего перерыва, вышел четвёртый альбом группы – Selo na Okuke.

Kries с композицией "Сестрёнка Павлова"

Амира Медунянин – ярчайшая представительница популярного направления, которое можно было бы охарактеризовать как "балканский шансон". Местное название стиля – kafana muzika, "кафешная музыка". Это томные, обычно минорные баллады, относящиеся к тому же разряду песенной лирики, что русско-цыганские жестокие романсы, португальский фаду или английские torch songs. На западе Балкан этот стиль, он же и состояние души, называют севдах. Родилась Амира в Боснии, в Сараеве, но живёт и записывается в Загребе; она одна из солисток известного "пан-балканского" фолк-ансамбля Mostar Sevdah Reunion. "Для него и для неё" – уже девятый студийный альбом артистки.

Амира Медунянин с композицией "Жди меня"

Группа Ogenj ("Огонь", как нетрудно догадаться) – напротив, новички на сцене. Играют молодые люди бодрый панк-рок с фольклорным колоритом, нечто в духе The Poges, Gogol Bordello или киевских "Воплей Видоплясова". Фронтмен – Томислав Ковачич; Domaj – второй альбом.

Ogenj с живой песенкой Hote, Hote

Секстет Cinkuši исполняет только аутентичные народные песни. Притом что используются исключительно акустические инструменты, звучит всё на удивление драйвово и, я бы сказал, лихо! Группа немолодая, играет и поёт с середины 1990-х, но записала пока всего 4 студийных альбома. Из новейшего, Krava na orehu, я выбрал нетипичный, но очень эффектный трек: песня на немецком языке. И запевает мужской хор, а не главная солистка Наталия Радушич.

Cinkuši с песней Die Kuh Im Nussbaum

Afion ("Опиум") – популярное слово на Балканах: существует аж два музыкальных проекта под таким названием. Один возглавляет композитор-электронщик Бранислав Нестоски, а второй – квинтет, созданный в Загребе в 2003 году певицей Лидией Докузович, гитаристом Даниэлем Маодушем и ударником Ненадом Ковачичем. Этих ребят мы и послушаем: это серьёзная группа, не чуждая психоделики и прогрессивного рока, но, как и, наверное, всякая музыка на Балканах, несущая отпечаток фольклора. Treći bilbil, 2020, – их третий альбом.

Afion с песенкой "Кошечка, кошечка"

Участники Afion проживают в трёх разных странах – в Хорватии, Северной Македонии и Швеции – но периодически собираются вместе и делают новые записи.

Плей-лист 188-го выпуска "Музыки на Свободе":



1. Matt Elliott (UK). The Day After That, LP Farewell to All We Know

2. Dlina Volny (Belarus). Whatever Happens Next, SP Whatever Happens Next

3. Molchat Doma (Belarus). "Звёзды", LP Monument

4. 00100 (Japan). Kawasemi ah, LP NIijmusi

5. Mr. Elevator (USA). Alone Together, LP Goodbye, Blue Sky

6. Kries (Croatia). Sestrica Pavlova, LP Selo na Okuke

7. Amira Medunjanin (Croatia/Bosnia). Čekaj me, LP For Him and Her

8. Ogenj (Croatia). Hote, hote, LP Domaj

9. Cinkuši (Croatia). Die Kuh Im Nussbaum, LP Krava na orehu

10. Afion (Croatia). Mace, mace, LP Treći Bilbil

11. The Barrence Whitfield Soul Savage Orchestra (USA). Black Man, LP Songs from the Sun Ra Cosmos

12. Alice Hubble (UK). Kick the Habit, LP Polarichter

13. Hash Redactor (USA). Bad Advice, LP Drecksound

14. Talking Book (USA). Early Sorrows, LP II

Подписывайтесь на подкаст "Музыка на Свободе" на сайте Радио Свобода



Слушайте нас на APPLE PODCASTS – GOOGLE PODCAST – YANDEX MUSIC