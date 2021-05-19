В отношении Светланы Прокопьевой завели исполнительное производство

В Пскове в отношении журналистки Светланы Прокопьевой судебные приставы возбудили исполнительное производство из-за уже оплаченного штрафа, назначенного ей по уголовному делу об оправдании терроризма. Об этом сообщает Север.Реалии.
Прокопьеву обвиняют в невыплате штрафа в 500 тысяч рублей. Журналистка оплатила его в полном размере 25 февраля этого года. Исполнительное производство в отношении неё возбудили 12 апреля.
Журналистка опасалась, что из-за бюрократических проволочек ей могут заблокировать счета или описать имущество. Она позвонила приставу, чьи контакты были указаны в уведомлении о возбуждении производства. Тот объяснил, что служба "не обязана запрашивать" информацию о поступлении штрафа на указанный в приговоре счет. В управлении Федеральной службы судебных приставов по Псковской области Север.Реалии сказали, что оперативно прокомментировать ситуацию не могут и пообещали подготовить информацию позднее.
- В феврале Прокопьева собрала за один день с помощью донатов 2,5 миллиона рублей на оплату штрафа. 500 тысяч из этой суммы ей перевёл комик Данила Поперечный. Оставшиеся после уплаты штрафа деньги Прокопьева перечислила Центру защиты прав СМИ (признан Минюстом иностранным агентом).
- Светлану Прокопьеву оштрафовали на 500 тысяч рублей в июле прошлого года за высказывание о теракте в здании архангельского управления ФСБ. В эфире радиостанции "Эхо Москвы" журналистка отметила, что государство своими действиями само провоцирует граждан на совершение подобных преступлений. Из-за высказываний про теракт Следственный комитет России завёл десятки уголовных дел.
- Теракт в здании архангельского управления ФСБ произошёл 31 октября 2018 года. 17-летний студент местного политехнического техникума Михаил Жлобицкий взорвал при входе в здание самодельную бомбу. В результате взрыва он погиб, трое сотрудников спецслужбы получили ранения.
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