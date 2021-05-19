В отношении Светланы Прокопьевой завели исполнительное производство

В Пскове в отношении журналистки Светланы Прокопьевой судебные приставы возбудили исполнительное производство из-за уже оплаченного штрафа, назначенного ей по уголовному делу об оправдании терроризма. Об этом сообщает Север.Реалии.

Прокопьеву обвиняют в невыплате штрафа в 500 тысяч рублей. Журналистка оплатила его в полном размере 25 февраля этого года. Исполнительное производство в отношении неё возбудили 12 апреля.

Журналистка опасалась, что из-за бюрократических проволочек ей могут заблокировать счета или описать имущество. Она позвонила приставу, чьи контакты были указаны в уведомлении о возбуждении производства. Тот объяснил, что служба "не обязана запрашивать" информацию о поступлении штрафа на указанный в приговоре счет. В управлении Федеральной службы судебных приставов по Псковской области Север.Реалии сказали, что оперативно прокомментировать ситуацию не могут и пообещали подготовить информацию позднее.