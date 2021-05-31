Навальный попросил снять его с учета как склонного к побегу

Петушинский районный суд Владимирской области начал 31 мая рассматривать иск Алексея Навального к администрации колонии ИК-2 о постановке его на учет как склонного к побегу. Навальный попросил снять его с профучета. В ответ представитель колонии сообщил, что это невозможно: формально Навальный сейчас находится в тюремной больнице ИК-3, и он снова будет поставлен на учёт с нуля в ИК-2 и шесть месяцев должен будет на нем провести, передает "Медуза" (издание признано иностранным агентом).

"Вот на меня еще три уголовных дела завели, дадут десять лет — и что, я все это время буду считаться склонным к побегу?", — спросил Навальный в ходе суда. Он утверждает, что "не залезал на забор, не делал подкоп, не выхватывал пистолет", но процедуры снятия статуса вообще нет. Также оппозиционер упомянул ночные проверки — сначала проверяли каждый час, потом четыре раза за ночь.

"Я призываю суд и администрацию учреждения обратить внимание на базовую вещь — что де-факто я подвергнут наказанию. Я стою на профучете, это фактически разновидность дисциплинарного взыскания. Мало того, по своей реализации это фактически пытка. Ваша честь, попробуйте, пожалуйста, завести себе будильник восемь раз за ночь — вы двинетесь через неделю. Или попросите своего соседа, чтобы он хотя бы четыре раза за ночь заходил в вашу квартиру, подходил к вашей кровати и говорил: судья такая-то, проверка профучета, находится на месте — и выходил", — отметил Навальный.

В феврале суд в Москве принял решение отправить Навального в колонию на 2 года и 8 месяцев по приговору о мошенничестве, вынесенному в 2014 году. В 2017 году Европейский суд по правам человека постановил, что так называемое дело "Ив Роше", по которому оппозиционер был осуждён, нарушило право Навального на справедливое разбирательство. Ему была выплачена компенсация. Но Верховный суд России признал приговор законным и отказался его менять.

Профилактическая комиссия СИЗО, в котором содержался Навальный, поставила его на учёт как склонного к побегу. Навальный считает, что такие меры были приняты в качестве давления на него из-за расследовании о предполагаемом дворце президента России Владимира Путина в Геленджике.