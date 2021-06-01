Суд отменил штраф журналисту за акцию 31 января в Петербурге

В Санкт-Петербурге городской суд отменил штраф в 10 тысяч рублей редактору TJournal Артёму Мазанову, который ему назначали после задержания на протестной акции 31 января. Об этом сообщается на сайте издания.

По словам Мазанова, он ждал такого решения, потому что в его деле было много ошибок, которые проигнорировал суд первой инстанции. Сообщается, что в рапортах и объяснениях полицейских были противоречивые данные, а в деле не было указано, какие действия журналиста привели к нарушению санитарных норм.

Артёма Мазанова задержали во время акции 31 января в поддержку оппозиционера Алексея Навального, на которой он находился как журналист. 8 февраля Сестрорецикй районный суд Петербурга признал его виновным в участии в массовом одновременном пребывании людей в общественном месте, которое повлекло нарушение санитарных норм.

Сотрудники полиции и Росгвардии активно задерживали и избивали журналистов, которые работали на протестных акциях в поддержку политика Алексея Навального в 2021 году. По данным Союза журналистов России, на акциях 23 января задержали более 40 журналистов, 31 января – около 60, а 2 февраля – еще восемь представителей прессы.

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После митинга 21 апреля в Москве, полиция задержала корреспондента телеканала "Дождь" Алексея Коростелева, работавшего на акции. Сотрудники МВД приходили в дома к корреспонденту "Эха Москвы" Олегу Овчаренко и к специальному корреспонденту издания "Медуза" (признано российскими властями иностранным агентом, но не согласно с этим решением) Кристине Сафоновой. Из-за работы на той же акции, 24 мая сотрудники полиции задержали главного редактора телеграм-канала Baza Никиту Могутина.