Бывший руководитель общественной организации "Открытая Россия" Андрей Пивоваров арестован на два месяца районным судом Краснодара. Он обвиняется в сотрудничестве с так называемой нежелательной организацией. Решение приводит телеграм-канал "Правозащиты Открытки".

Пивоваров был задержан в петербургском аэропорту Пулково при попытке вылететь в Польшу 31 мая. Его сняли с самолета в тот момент, когда лайнер выворачивал на взлетную полосу. Сотрудники ФСБ, зашедшие на борт, объяснили свои действия тем, что Пивоваров находился в розыске.

На заседании он назвал обвинение фарсом. В своей речи он настаивал на своей невиновности и попросил избрать ему любую меру пресечения, не связанную с арестом. По предъявленной статье ему грозит до 6 лет заключения.

"Я хочу, чтобы в России была сменяемость власти. Правоохранительным органам и следствию было известно, что я хотел участвовать в выборах. Мы видим тенденцию, что если кто-то хочет баллотироваться, то появляются дела: у кого-то мошенничество, у кого-то домашний арест. Под эти жернова попал и я", – заявил он.

39-летний Андрей Пивоваров – бывший председатель и исполнительный директор общественного движения Ходорковского. "Открытая Россия" проработала в стране 20 лет и 27 мая объявила о самоликвидации.